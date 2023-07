100% bei Rotten Tomatoes: Gefeierte Teenie-Serie kehrt im August endlich auf Netflix zurück

Die gefeierte Teenieserie Heartstopper bekommt im August eine zweite Staffel.

Mit 100% bei Rotten Tomatoes können wir wohl zurecht sagen, dass die Teenie-Serie Hearstopper richtig gut ankommt. Falls sie bisher trotzdem an euch vorbeigegangen ist, könnt ihr aktuell die erste Staffel auf Netflix schauen.

Oder seid ihr schon Fans und wartet ungeduldig auf Nachschub? Dann ist es schon ganz bald so weit, denn Nick und Charlie kehren für weitere Folgen zurück. Wir verraten euch, was ihr allgemein über die queere Liebes-Dramedy-Serie und über die zweite Staffel wissen müsst.

Das erwartet euch bei Heartstopper

Darum geht's: Die britische Serie Heartstopper basiert auf den Webcomics und Graphic Novels von Alice Oseman. Auf dem Stundenplan stehen Schulalltag sowie eine Love Story, in deren Mittelpunkt die Schüler Nick Nelson und Charlie Spring stehen. Für die beiden Teens beginnt das neue Schuljahr damit, dass sie von ihrem Lehrer nebeneinandergesetzt werden.

Die beiden sind sehr unterschiedliche Charaktere und kannten sich bisher nicht. Charlie ist offen schwul und ein grüblerischer Typ, der ein hartes Jahr hinter sich hat. Nach seinem Coming-Out erfuhr der 15-Jährige Mobbing durch seine Mitschüler*innen.

Nick hatte es dagegen leichter: Er ist eine Frohnatur und ein Sportler. Die beiden lernen sich dank der neuen Sitzordnung immer besser kennen und freunden sich zunächst einfach nur an, dann keimen jedoch Gefühle auf; zumindest bei Charlie, der davon überzeugt ist, dass Nick heterosexuell ist.

Die Serie und ihr Tonfall kam auch bei unseren Kolleg*innen von Moviepilot richtig gut an:

Staffel 1 der Netflix-Serie ist im April 2023 erschienen und im Streaming verfügbar. Sie umfasst acht Folgen mit je 30 Minuten und konnte bei Rotten Tomatoes echte Traum-Wertungen absahnen. Die Serie bekommt Lob für ihren authentischen Blick auf die erste Liebe, die schauspielerische Performance und die LGBTQIA+ Repräsentation.

Staffel 2 erscheint bald

Am 3. August geht's mit Staffel 2 los. Einen Trailer zu den neuen Folgen könnt ihr euch hier ansehen:

1:09 Heartstopper: Das erste Video zu Staffel 2 verspricht viele Tränen und gebrochene Herzen

Die neue Season umfasst erneut acht Folgen, in denen Nick und Charlie weiter auf beste Coming of Age-Manier versuchen herauszufinden, wohin ihre Lebensreise gehen soll. Im Gegensatz zur ersten Staffel, in der sich die beiden Teens erst mal kennenlernen, erleben wir die beiden dieses Mal von Anfang an als Pärchen. Für Gefühlschaos ist trotzdem gesorgt.