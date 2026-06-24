Heidi Klum, 53 Jahre, investiert 1 Mio. € in Videospiel: "Hat nicht wirklich funktioniert"

Das ist ein Screenshot aus Heidi Klums Roblox-Spiel (Bild: youtube.com/watch?v=qg_1Mtrltb0).

Investment-Möglichkeiten gibt es viele und manchmal wirkt die Videospiel-Industrie wie so eine. Insbesondere dicke Fische wie Roblox locken immer wieder auch sachfremde Personen wie zum Beispiel Heidi Klum an, die den großen Reibach wittern. In diesem Fall hier hat es aber wohl so gar nicht klappen wollen und die Million war futsch.

Heidi Klum hat 1 Million Euro in ein Roblox-Spiel investiert

Vor wenigen Wochen war Heidi Klum im OMR-Podcast zu Gast und hat dort ordentlich über ihre Business-Aktivitäten geplaudert. Unter anderem ging es in dem Gespräch darum, wie sich das ehemalige Model mit Germany's Next Topmodel und dem ganzen Drumherum ihr eigenes Imperium aufgebaut hat. Da gibt es eben auch mal Rückschläge.

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Einer davon war Heidi Klums Investition in ein Roblox-Videospiel. Darauf sei sie durch ihre Tochter gekommen, erklärt Heidi Klum. Die Tochter habe immer wieder ein Roblox-Modespiel gezockt (wahrscheinlich Dress to Impress, das sehr erfolgreich war beziehungsweise ist). Aber die Mutter hätte daran angeblich gestört, dass es dort nur schlanke Models gab.

Im Namen der Body Positivity habe sich Heidi Klum dann überlegt, dass es so ein Spiel auch mit größeren Körpern und nicht nur normschönen Figuren geben müsste. Der Gedanke, damit ordentlich Geld verdienen zu können, ist ihr mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal gekommen, es wird hier aber nicht explizit erwähnt.

Jedenfalls hat sich die gewaltige Investition von einer Million Euro dann letzten Endes wohl nicht gelohnt. Was genau mit dem Spiel passiert ist, verrät Heidi Klum nicht. Sie erklärt einfach nur, das Ganze habe nicht so richtig funktioniert.

Was ehrlich gesagt aber auch kein Wunder ist, wenn wir uns mal ein Gameplay-Video zu ModelVerse ansehen, wie das Spiel heißt. Darin könnt ihr einen Avatar erschaffen, den anziehen und anschließend auf dem Laufsteg posieren. Dort hagelt es dann Emoji-Bewertungen, unter anderem auch von anderen Spieler*innen.

Zum Release schien das ModelVerse schon einigermaßen leer und rudimentär zu wirken. Daran hat sich seitdem wohl aber auch nichts mehr geändert. Es kamen zwar immer mal wieder neue Runways und Modekollektionen dazu, aber außer einigen Events war wohl insgesamt einfach sehr wenig in dem Spiel los.

Aktuell verzeichnet ModelVerse dann auch 0 aktive Spieler*innen, aber insgesamt gab es laut der offiziellen Roblox-Seite zumindest knapp 250.000 Besuche. Es ist dem ModelVerse von Heidi Klum also ganz offensichtlich nicht gelungen, Dress to Impress den Rang abzulaufen. Darin sind aktuell 55.108 Spieler*innen aktiv.

Allzu traurig dürfte Heidi Klum über den Verlust von einer Million Dollar aber wohl nicht sein. Immerhin soll sie laut der Webseite Vermögen Magazin allein 2026 ein Einkommen von 18 Millionen Euro haben, ihre Gage bei Germany's Next Topmodel beläuft sich wohl auf 10 Millionen Euro und das geschätzte Vermögen der Frau soll sich irgendwo bei stolzen 150 Millionen Euro bewegen. Da fällt die eine, mit der sie sich verzockt hat, wahrscheinlich kaum auf.

Wusstet ihr, dass Heidi Klum ein eigenes Roblox-Spiel hat?