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Gegen pauschale Verbote! - So prüft die USK

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Gegen pauschale Verbote! - So prüft die USK

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Lea Herfurtner
16.05.2026 | 15:00 Uhr

Im letzten GameStar Talk hat der Psychiater Dr. Daniel Illy harte Kritik an der USK geübt: Altersfreigaben ab 12 Jahren für Spiele mit Ingame-Shops (wie EA Sports FC) würden Glücksspiel im Kinderzimmer legitimieren. Warn-Sticker auf der Packung seien gegen psychologische Tricks wie FOMO völlig nutzlos. Und er fragte ganz offen: Ist die Prüfstelle zu nah an der Industrie? Jetzt antwortet die USK! Lea hat Elisabeth Secker (Geschäftsführerin der USK) zu Gast, um diese Vorwürfe direkt zu klären.

Wir schauen hinter die Kulissen: Wie läuft so ein Prüfverfahren mit Gremien und Spieletestern eigentlich genau ab? Warum sieht die USK Ingame-Käufe für 6-Jährige nicht per se als Gefahr? Außerdem klären wir den großen Community-Irrtum auf: Warum die USK eigentlich gar nichts für die vielen verschwundenen Indie-Spiele auf Steam im Jahr 2024 konnte. Schreibt uns in die Kommentare: Überzeugen euch die Argumente der USK? Brauchen wir mehr Eigenverantwortung durch Eltern oder härtere Gesetze vom Staat?

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