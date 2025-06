Neues Cozy-Game Heidi's Legacy schickt euch auf die Alm, wo ihr mit Peter Ziegen hütet, die Berge erkundet und Käse herstellt

Heidi's Legacy ist von den ursprünglichen Romanen inspiriert.

Die meisten von euch kennen Heidi vermutlich aus dem gleichnamigen Anime, der auch hier in Deutschland im Fernsehprogramm über die Bildschirme flimmerte. Nun wurde auf der Wholesome Direct 2025 mit Heidis Legacy: Mountains Calling ein Cozy-Game für Steam angekündigt, das sich lose an der ursprünglichen Romanvorlage orientiert.

Was ist Heidi's Legacy?

Als Inspiration dienten die ursprünglichen Heidi-Romane der Schweizer Autorin Johanna Spyri aus den Jahren 1879 und 1881. Ihre Geschichten waren weltweit ein großer Erfolg und wurden bereits mehrfach filmisch adaptiert, unter anderem von Anime-Regisseur Isao Takahata.

Das bedeutet vor allem, dass das Spiel optisch nichts mit der Anime-Serie aus den 1970ern zu tun hat. Stattdessen setzt Heidi's Legacy auf eine Mischung aus 3D-Umgebungen und 2D-Charakteren. Außerdem spielt die Handlung deutlich weiter in der Zukunft. Im Trailer ist etwa kurz ein Auto zu sehen.

Heidi's Legacy: Mountains Calling schickt euch auf die Alm, wo ihr euch um Ziegen und Co. kümmert

Insgesamt scheint moderne Technologie aber nicht im Fokus zu stehen. Peter hat zum Glück kein Smartphone in der Hand und auch das Haus auf der Alm, sowie die sichtbaren Werkzeuge versprechen einen eher altmodischen Ansatz.

Es gibt aber noch mehr Besonderheiten. Ihr spielt nämlich gar nicht Heidi, sondern die Hauptfigur Adele. Der Name ist womöglich eine Anspielung auf den Roman "Adelaide, das Mädchen vom Alpengebirge", der 1830 von Hermann Adam von Kamp verfasst wurde und wiederum als Inspiration für Spyris Geschichte gedient haben könnte.

Ziegen halten, Crafting und eine Geschichte

Ansonsten gibt es aber viele Ähnlichkeiten beim Setting. Die junge Protagonistin zieht zu ihrem "grummeligen, aber gutherzigen" Großvater in die Schweizer Alpen. Dort kümmert sie sich um die Ziegen, stellt Käse her und freundet sich mit den Menschen im nahegelegenen Dorf an.

Außerdem gibt es anscheinend weitere, ganz direkte Bezüge zur Vorlage. Im Trailer ist beispielsweise Peter zu sehen, der euch auf der Alm Gesellschaft leistet und mit dem ihr euch offenbar anfreunden könnt.

Laut Spielbeschreibung führt ihr eure kleine Herde auf die Alm, findet die richtigen Stellen mit den leckersten Blumen und spielt mit den Vierbeinern, um u.a. Milch und Wolle zu bekommen. Außerdem sammelt ihr Kräuter und Pilze. Mit gefundenen Ressourcen könnt ihr neue Hilfsmittel craften und Fähigkeiten freischalten, die euch neue Gebiete erkunden lassen.

In Dialogen mit der örtlichen Bevölkerung soll es möglich sein Entscheidungen zu treffen, mit denen ihr Einfluss auf die Entwicklung des Dorfes nehmen könnt. Hierauf könnte sogar ein recht großer Fokus liegen, denn der französische Entwickler Humble Reeds bezeichnet das Spiel als “Narrative Sim”.

Das Studio besteht nur aus zwei Personen und hat zuletzt die Cozy-Farming-Sim "Kamaeru: A Frog Refuge" veröffentlicht. Thematisch soll es sich vor allem um Themen wie Heilung durch die Natur, Zusammenhalt und Gemeinschaft drehen.

Was denkt ihr: Klingt Heidi's Legacy nach einer coolen Idee für euch oder hättet ihr euch lieber eine andere Umsetzung als Videospiel gewünscht?