"Jetzt kennen wir Sonys Inspiration!" - Heizung von Gamer-Eltern sieht einfach aus wie eine PS5 aus den 80er-Jahren

Bei der Diskussion um das Aussehen der PlayStation 5 können sich die Geister scheiden. Einige sehen das simple, geschwungene Design als modern an, während sich andere an der Unhandlichkeit der Konsole stören.

Eines ist aber klar: Die PS5 hat Wiedererkennungspotenzial, das in einem spezifischen Thread auf Reddit für eine Menge Witze sorgt.

Die PlayStation 5 aus den 80ern im Badezimmer der Eltern

Auf Reddit teilt User KarmicDanger das Foto einer grünen Heizung, deren Design PlayStation 5-Besitzer*innen nur allzu bekannt vorkommen könnte. Das Bild findet bei der PlayStation-Community Anklang, da nach weniger als 24 Stunden über 11.800 Personen dem Beitrag eine positive Bewertung hinterlassen haben.

Hier könnt ihr euch den Reddit-Thread mit der grünen PS5 Heizung selbst anschauen:

Badezimmer-Witze: Der Beitrag findet nicht nur viel Anklang, sondern weckt einige User mit Vorliebe für Fäkalhumor aus ihrem Winterschlaf. So finden wir direkt eine Menge Wortwitze, die die User aus Videospielnamen bilden.

Wenn euch Wortspiele wie “Cyberdump 2077“, “Bog of War“ oder “Lies of Pee“ ein Grinsen auf die Lippen zaubern, können wir euch einen Blick in den Thread empfehlen, um eure Lachmuskeln mal wieder zu trainieren.

Doch Achtung: Wenn ihr wie User Appropriate-Cup-7225 alles lustig findet, könnet auch ihr zu viel Zeit mit dem positiven Bewerten von Beiträgen verbringen.

Neben den Badezimmer-Witzen bekommt auch natürlich die PS5 Pro ihr Fett weg. Für FiguringIt_Out ist klar: Diese Heizung diente als Inspiration für Sony. User Pure_Subject8968 beschreibt die Heizung durch all ihre Rillen hingegen als “PS5 Pro Plus Professional“.

Vielleicht wäre das ja mal eine Idee für eine Konsole im Badezimmer, die es gleichzeitig auch beheizt?

Von wo stammt die Heizung?

Wenn wir uns das Bild von Redditor KarmicDanger anschauen, fällt die seitliche Beschriftung mit “supra“ auf. Kombinieren wir dieses Wissen mit einem Blick in das Profil von KarmicDanger, das einige Beiträge auf Französisch zeigt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Marke in einem französischsprachigen Land handelt.

Eine Recherche bringt hervor, dass Supra tatsächlich ein Unternehmen aus Frankreich ist, das sich auf den Vertrieb von Heizgeräten spezialisiert hat. Die grüne Heizung, die an eine PS5 erinnert, finden wir jedoch nicht mehr im Sortiment.

An der Stelle sind wir gespannt auf Wortwitz-Kreationen der GamePro-Community: Welche Bezeichnungen fallen euch beim Betrachten der Heizung ein?