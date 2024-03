'Benutzt die, ihr ihr am meisten mögt': Helldivers 2-Chef entzaubert aktuelle Waffen-Meta-Diskussionen

In Helldivers 2 greifen die namensgebenden Höllenspringer auf ein durchschlagskräftiges Waffenarsenal zurück.

Welche Waffe ist in Helldivers 2 die beste? Diese Frage dürften sich vermutlich alle schon einmal gefragt haben, die den Koop-Shooter für PS5 und PC aktiv spielen. Schließlich will man den Terminiden und Robotern ja mit dem bestmöglichen Arsenal zuleibe rücken.

In der Community gibt es seit dem Launch Anfang Februar heiße Diskussionen, welche Waffen in diese "Meta" gehören und welche nicht, was teilweise ziemlich kuriose Blüten treibt. Denn Spieler*innen werden teilweise aus Lobbies geworfen, wenn sie in höheren Stufen nicht das passende Equipment dabei haben.

Über 40 versteckte Waffenwerte

Jetzt hat sich Johan Pilestedt, CEO von Entwickler Arrowhead bezüglich dieser Thematik zu Wort gemeldet. Und dabei nicht unbedingt gesagt, dass die Meta-Diskussionen Quatsch sind. Wohl aber durch die Blume, dass ihnen zuviel Bedeutung beigemessen wird. Auf X (ehemals Twitter) schrieb Pilestedt:

"Bezüglich der Helldivers 2-Waffenstatistiken. Viele von euch verwenden die 4 Werte, die wir als Vergleich angeben, während jede Waffe insgesamt vielleicht 50 Werte hat. Die Zahlen sind ein Anhaltspunkt, geben aber kein vollständiges Bild wieder. Benutzt die, die ihr am meisten mögt."

Pilestedt spielt mit den vier Werten auf Schaden, Magazingröße, Rückstoß und Feuerrate an, die die Waffen in Helldivers 2 vergleichbar machen.

Darüber hinaus existieren aber offenbar mehr als 40 weitere Werte, die nicht sichtbar sind. Und es damit zumindest oberflächlich nahezu unmöglich machen, eine oder mehrere "beste Waffen" zu bestimmen.

Spaß steht im Vordergrund

58:32 Helldivers 2 zeigt, woran andere Shooter scheitern

Dass Arrowhead sich dazu entschieden hat, nicht alle Werte anzuzeigen, ist keine große Überraschung. Denn so abgedroschen es klingen mag, ordnen die Helldivers 2-Macher*innen dem Spaß am Spiel alles andere unter. Der würde zum Beispiel laut offizieller Arrowhead-Aussage möglicherweise unter einem PvP-Modus leiden – weswegen es zukünftig auch keinen geben wird.

Über die Waffen wird allerdings vermutlich auch zukünftig in Helldivers 2 diskutiert werden, insbesondere, wenn neue Knarren ins Arsenal wandern. Die bisherigen Meta-Diskussionen hat Johan Pilestedt mit seinem Kommentar aber zumindest ein wenig entzaubert.