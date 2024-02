'Ich empfehle euch Tarkov!': Helldivers 2-Entwickler teilt PvP-Modus klare Absage

Helldivers 2 wird keinen PvP-Modus bekommen.

Helldivers 2 ist seit seinem Release Anfang Februar auf PS5 und PC zum ersten großen Shooter-Hit im neuen Jahr mutiert, der solo, vor allem aber mit seinem spaßigen Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen begeistert.

Dem aufkommenden Wunsch nach einem PvP-Modus, in dem sich Spieler*innen gegenseitig im Team bekämpfen, wurde jetzt allerdings von Entwickler Arrowhead eine klar Absage erteilt.

Einen PvP-Modus wird es in Helldivers 2 'niemals' geben

Die klare Absage erteilte Game Director Johan Pilestedt jetzt via X. Er schreibt:

Hey! Wir werden "niemals" einen PvP-Modus ergänzen. Das machen wir, um toxische Elemente zu reduzieren und von unserer Community fernzuhalten.

Laut Pilestedt soll Helldivers 2 ein Umfeld bieten, in dem sich Spieler*innen gegenseitig unterstützen, ihren Spaß haben und auf der gleichen Seite kämpfen. Das "niemals" setzt der Game Director aber dennoch in Anführungszeichen, da ihm seine Mutter beigebracht habe, niemals "niemals" zu sagen.

Weitere Eindrücke aus dem Alien-Shooter findet ihr im offiziellen Trailer:

4:58 Das erste PS5-Konsolen-Exclusive 2024 bringt Koop-Chaos pur - Trailer zeigt übergreifende Kampagne

In weiteren Posts fügt Pilestedt zudem an, dass es aktuell eine große Auswahl an Spielen mit PvP-Modus gibt, die eine solche Herausforderung bieten. Wer will, findet dort also sein PvP-Erlebnis, beispielsweise in Tarkov:

Wollt ihr PvP, empfehle ich euch (Escape from) Tarkov.

Escape from Tarkov gilt allgemein als einer der größten Shooter-Hits der vergangenen Jahre mit PvP, der allerdings nur auf PC verfügbar ist.

Helldivers 2 konnte im GamePro-Test eine Wertung von starken 80 Punkten abstauben und kann sowohl auf PS5 und PC seit dem 08. Februar 2024 gezockt werden. Aufgrund des starken Andrangs kann es aber speziell auf PC je nach Stoßzeiten zu Warteschlangen kommen.

Hättet ihr euch einen PvP-Modus für Helldivers 2 gewünscht, oder reicht euch der normale Koop vollkommen aus?