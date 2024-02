Helldivers 2: Das sind die 8 besten Controller-Einstellungen, die ihr sofort ändern solltet

Der Helldiver gibt uns für unsere Einstellungen einen Daumen nach oben. Ganz sicher!

Sonys Koop-Shooter fordert eure Pad-Skills schon in den mittleren Schwierigkeitsgraden bis zum Äußersten. Ihr müsst mit absoluter Genauigkeit zigtausend Insektenviecher umrotzen, mit den Standardeinstellungen ist uns das zuweilen aber ganz schön schwergefallen.

Wir haben daher in den Optionen gestöbert und die optimalen Einstellungen in den folgenden Kategorien für den DualSense-Controller zusammengetragen.

Die besten Controller-Settings

Helldivers 2 verfügt standardmäßig über eine ziemlich starke Kameraverzögerung. Da sie sich sowohl auf das allgemeine Umsehen als auch auf das Zielen mit der Waffe auswirkt, mussten wir daran unbedingt etwas ändern, da präzises Schießen ansonsten extrem schwer fällt.

Daher haben wir uns zwei verschiedene Steuerungsvarianten überlegt, deren Werte ihr einfach übertragen könnt:

#1 – Call of Duty mit Aliens

Umsehempfindlichkeit: 4.55

4.55 Vertikale Umsehempfindlichkeit: 0.55

0.55 Zielempfindlichkeit: 0.75

0.75 Visierempfindlichkeit: 0.75

0.75 Deadzone: 0.08

0.08 Controller-Zielhilfe: 0.50

0.50 Beschleunigungs-Geschwindigkeit: 2.80

2.80 Beschleunigungs-Faktor: 3.70

Bei diesem Schema haben wir uns an dem namensgebenden Ego-Shooter orientiert und eine dynamische Reaktionskurve erstellt, bei der der Übergang beim Durchdrücken des rechten Analog-Sticks flotter als mit den Standardeinstellungen vonstattengeht.

Die Verzögerung ist also längst nicht mehr so stark wie noch zum Spielstart, sondern nur noch dezent wahrnehmbar. Zudem könnt ihr bei subtilen Stick-Bewegungen noch ein Stückchen mehr Präzision herausholen.

Falls euch die Empfindlichkeit beim Zielen oder Umsehen mit unseren Zahlen einen Tacken zu langsam (oder gegensätzlich zu schnell) ist, dann solltet ihr vorrangig die Umsehempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit und Visierempfindlichkeit nachjustieren.

#2 – Maximale Reaktionsgeschwindigkeit

Umsehempfindlichkeit: 4.10

4.10 Vertikale Umsehempfindlichkeit: 0.55

0.55 Zielempfindlichkeit: 0.70

0.70 Visierempfindlichkeit: 0.70

0.70 Deadzone: 0.08

0.08 Controller-Zielhilfe: 0.50

0.50 Beschleunigungs-Geschwindigkeit: 0.00

0.00 Beschleunigungs-Faktor: 0.00

Diese Steuerungsvariante entspricht einem linearen Anstieg der Kamerageschwindigkeit mit zunehmender Stick-Neigung. Wenn ihr mit einer sehr direkten Steuerung zurechtkommt, werdet ihr mit diesen Empfindlichkeitswerten am meisten Präzision herausholen können.

Eine Verzögerung ist nämlich nicht mehr vorhanden.

Aufgrund der wegfallenden, langsameren Beschleunigung haben Fehleingaben aber auch gravierendere Auswirkungen, weswegen sich das Schema eher an Pad-Profis richtet.

Wie auch bei unserem ersten Beispiel, könnt ihr über Umsehempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit und Visierempfindlichkeit den rechten Analog-Sticks für eure Finger feinabstimmen.

Helldivers 2 hat ein paar Startschwierigkeiten

Neben den Standardeinstellungen waren es vor allem technische Mankos, die uns ein wenig Kopfzerbrechen bereitet haben. Hin und wieder funktioniert die Spielersuche nicht, außerdem kann es gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen kommen.

Die PC-Version hat es aber wohl sogar noch ein bisschen härter erwischt:

Davon abgesehen macht das Alien-Gerotze mit ein paar Freund*innen an der PS5 und/oder am PC richtig viel Laune! Ihr stampft bis an die Zähne bewaffnet über schick ausgeleuchtete Planeten und macht den Bugs in feinster Starship Troopers-Manier Feuer unter dem Hintern.

Mit unseren Controller-Einstellungen dann auch hoffentlich hocheffektiv!

Habt ihr noch Empfehlungen für die optimalen Einstellungen?