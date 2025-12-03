Helldivers 2 braucht nach Update ganze 130 GB weniger Speicher - und da könnte sich CoD mal eine Scheibe davon abschneiden

Jetzt braucht ihr weniger Speicherplatz auf dem PC, um dem Universum die ersehnte Freiheit zu bringen.

Helldivers 2 schreibt große Zahlen – sowohl im Hinblick auf die Spieler*innen als auch dem bisherigen Speicherplatzbedarf auf dem PC. Das Spiel hat sage und schreibe 154 GB eingenommen, um lauffähig zu sein. Nun stellt sich heraus, dass das gar nicht zwingend nötig war. Stattdessen dienten die vielen Daten vor allem dazu, um das Spiel für HDD-Nutzer*innen ein wenig schneller zu gestalten.

Von 154 auf 23 Gigabyte – das steckt dahinter

Die Speicherplatzreduzierung von 85 Prozent führt dazu, dass Helldivers 2 auf PCs jetzt ähnlich viel Platz wie auf den Konsolen einnimmt. Die bisherige Mehr-Größe stammt von der Duplizierung von Daten. Das heißt, dass die Spieldateien in mehreren Versionen installiert wurden.

Der Sinn und Zweck daran war, den Dateizugriff für Besitzer*innen von mechanischen Festplatten, also HDDs, zu beschleunigen. Inzwischen hätten Tests aber gezeigt, dass diese enorme Menge an Daten für die betroffenen Personen gerade einmal einen Boost von wenigen Sekunden ausmachen. Die ursprüngliche Annahme sei bei „zehnmal so langen Ladezeiten“ gelegen.

Darüber hinaus haben Nutzungsstatistiken offenbart, dass gerade einmal elf Prozent der PC-Spielerschaft auf die alten Festplatten setzen. Der Rest würde bereits auf schnelleren SSD-Konfigurationen zocken. Diese Erkenntnisse rechtfertigen für das Team von Arrowhead, das Spiel nun um 130 GB zu verschlanken.

13:32 Helldivers 2 bleibt die Messlatte für Koop-Action!

Autoplay

Zum aktuellen Zeitpunkt (3. Dezember 2025) ist das Update nur über einen kleinen Umweg zugänglich. Es wird erst als allgemeines Update freigeschaltet, sobald alle Testvorgänge daran fertig sind. Ihr könnt aber verfrüht darauf Zugriff bekommen, indem ihr an der technischen Beta teilnehmt.

Das geht laut dem offiziellen Community-Beitrag von Arrowhead wie folgt:

Beim Spiel auf Steam rechtsklicken und “Einstellungen“ auswählen. Beta-Tab auswählen. In der Drop-Down-Liste des Beta-Tabs den Eintrag mit “prod_slim“ im Namen auswählen. “Einstellungen“-Fenster schließen und den Beta-Download abwarten.

Achtung: Wenn ihr Mods zum Spiel installiert habt, kann das Update wie immer alles durcheinanderbringen.

Wenn ihr wieder zur großen Version zurückwollt, könnt ihr die Schritte wiederholen und bei der Drop-Down-Liste “Keine“ auswählen.

Zurück zur alten Version: Sobald die neue, schlanke Version von Helldivers 2 zum Standard wird, könnt ihr wieder auf die vorherige Version mit denselben Schritten zugreifen. Dann wird bei der Drop-Down-Liste im Beta-Tab der entsprechende Eintrag “prod_legacy“ auftauchen. So kommen die Festplatten-Nutzer*innen unter euch immer noch in den Genuss der schnelleren Ladezeiten.

Grundsätzlich nimmt die Helldivers-2-Community die Verschlankung der Spieldaten sehr positiv auf, genauso wie die Transparenz der Entwickler*innen. In Reddit-Beiträgen entdecken wir Stimmen, die sich fragen, ob auch andere Spiele von einer solchen Verschlankung Gebrauch machen könnten.

Konkret fällt der Name des Datenmonsters Call of Duty mit seinen über 250 GB. In diesem Fall ist das aber nur Wunschdenken, weil nicht jede große Datenmenge aufgrund von Duplizierung entsteht. Manchmal steckt dahinter einfach nur fehlende Optimierung oder Kompression der Daten.

Mit welchem Spiel werdet ihr den freigewordenen Speicher füllen – oder lässt euch das Update komplett kalt?