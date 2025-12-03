Battlefield 6-Spieler wird von Panzer in den Himmel geschleudert - und nutzt den Flug für einen perfekten Helikopter-Abschuss

Manchmal fragt man sich, warum EA und Dice überhaupt Werbung für Battlefield 6 gemacht haben. Denn eigentlich hätten sie nur Community-Clips zusammenschneiden müssen mit den besten "Battlefield-Momenten". Und dazu gehört unserer Meinung auch dieser abgefahrene Clip, der direkt aus einem Action-Film stammen könnte.
Ein Panzer, der auch aus Super Mario stammen könnte
Im Subreddit r/Battlefield teilt User liljeep ein Video, das hervorragend zeigt, wie schnell ein kleiner Bug in eine spektakuläre Situation ausarten kann. Er springt auf einen festgefahrenen Panzer, der mitten im Schützengraben liegengeblieben ist – und legt plötzlich einen Katapultstart hin, als wäre es kein Panzer aus Stahl, sondern ein wabbeliges Trampolin.
Normalerweise wäre das der perfekte Moment, in dem man resigniert loslässt und auf den Respawn wartet oder versucht, die Situation noch mit dem Fallschirm zu retten. Doch liljeep nutzt seine Chance: In der Luft zieht er den Raketenwerfer, visiert einen Helikopter an, der zufällig vorbeifliegt und drückt ab.
Link zum Reddit-Inhalt
Den Heli zerreißt es in der Luft, während der Spieler den Fallschirm zieht und sauber landet.
Die Reaktionen fallen entsprechend begeistert aus:
"Genau wegen solchem Content bin ich auf Reddit"
"Du hattest die Gelegenheit und du hast sie nicht vermasselt."
"Improvisation auf den Punkt."
Natürlich taucht auch das Community-Meme auf, das zu solchen Clips inzwischen dazu gehört: Absolute Battlefield.
Solche Momente sind es, die Battlefield ausmachen
Battlefield lebt seit jeher von seinen unkontrollierbaren Zufällen. Fahrzeuge kollidieren, es gibt eine witzige Physikspielerei, irgendjemand detoniert etwa an der falschen Stelle – und plötzlich entsteht ein Moment, den kaum ein anderes Spiel so liefern kann.
Und genau dies sorgt immer wieder für neue Impulse in der Community, doch mal wieder reinzuschauen. Zumindest bei mir, der sofort wieder Lust hat, Battlefield anzuwerfen, auch wenn ich gerade erst eine Woche Pause von meinem Parallelleben als Medic eingelegt habe.
Welche völlig absurden Battlefield-6-Szenen habt ihr schon erlebt?
