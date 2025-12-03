Mario Kart World: Update 1.4.0 ist da und bringt ein Feature, das ich gerne schon von Anfang an im Spiel gehabt hätte

Mario Kart World erhält ein frisches Update!

Der Nintendo Switch 2-Racer Mario Kart World hat ein neues Update mit der Versionsnummer 1.4.0 erhalten und wie sagt es sich so schön: Besser spät als nie! Denn das schnittige Switch 2-Launch-Exclusive erhält mit dem heutigen Patch endlich ein Feature, das ich und Kollege Tobi Veltin uns am liebsten schon zum Launch gewünscht hätten!

Mario Kart World - Das bringt der neue Patch 1.4.0 heute

Um welches Feature geht's? Das Zauberwort lautet: Item-Anpassung. Dank des heutigen Updates könnt ihr endlich nämlich schon vor einem Rennen Items auswählen, die ihr mit dabei haben wollt. Ihr könnt damit natürlich nun auch ungeliebte Items aus Rennen ausschließen. Damit könnt ihr theoretisch also auch den Blauen Panzer rauskicken.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Das war aber noch nicht alles. Der neue Patch zeigt euch nun außerdem im Pausenmenü an, welcher Musiktrack gerade gespielt wird sowie der Ursprung des jeweiligen Tracks. Netter Service! Außerdem gibt's erneut eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen.

Verratet uns doch aber gerne schon einmal in den Kommentaren, was ihr von den Neuerungen aus dem Patch haltet und ob ihr weiterhin Mario Kart World spielt oder es spätestens zur Weihnachtszeit herum wieder vorhabt!