'Bis jetzt wusste ich nicht, dass ich das wollte': Viele Helldivers 2-Fans wünschen sich gerade ein ganz bestimmtes Feature

Standardmäßig quatschen die Helldivers in nur einer Sprache. Viele Fans hätten gerne eine Zufallsoption.

Schon jetzt hat der Koop-Shooter Helldivers 2 einiges an Inhalt zu bieten. Neben zahlreichen Planeten gibt es auch einige Freischaltungen und Verbesserungen für das eigene Schiff, gerade letzteres erfordert eine gewisse Spielzeit.

Schon jetzt steht aber fest, dass der Titel zukünftig mit weiteren Inhalten versorgt wird – schließlich ist Helldivers 2 ein Live-Service-Game. Konkrete Ankündigungen von Entwickler Arrowhead Studios gibt es noch nicht, dafür haben einige Fans so manch Ideen und Vorschläge für neue Inhalte und Features.

Za demokrację!

Eins davon wird gerade im Subreddit des Spiels diskutiert. Dort macht Redditor lobsterarms den Vorschlag, den eigenen Helldiver auf Wunsch in einer zufälligen Sprache sprechen/schreien zu lassen.

Schon jetzt gibt es die Möglichkeit, die Stimme des Charakters zufällig auszuwählen. Sobald ein Helldiver auf dem Schlachtfeld stirbt, hat der neue dann eine andere Stimmfarbe – spricht allerdings ausschließlich in der voreingestellten Sprache.

lobsterarms regt an, Sprachpakete zum Spiel hinzuzufügen und die Zufallsauswahl auch auf andere Sprachen auszuweiten, so dass es dann eine Überraschung ist, ob der Helldiver in japanisch, portugiesisch oder polnisch über das Schlachtfeld brüllt.

Und offenbar ist der User mit diesem Wunsch nicht alleine, bzw. hat andere mit der Begeisterung für diese Idee angesteckt.

So schreibt User Crowii beispielsweise in den Kommentaren:

"Omg, das ist etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es wollte, bis jetzt."

Und Ryno5660 schreibt:

"Tolle Idee! Ein zufälliger Körpertyp bei jeder Landung wäre auch cool."

Insgesamt scheint die die Idee jedenfalls gut in der Community anzukommen, dafür sprechen jedenfalls knapp 3900 Upvotes zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels.

Kommt das Feature tatsächlich irgendwann?

Das Helldivers-Team wird den Post sicherlich gesehen haben, ob es aber tatsächlich zu einer Umsetzung kommt, ist natürlich schwierig zu beurteilen.

Derzeit hat Arrowhead ohnehin andere Sorgen. Denn Helldivers 2 wird noch immer von diversen Server- Login- und Absturzproblemen geplagt, weswegen der Entwickler aktuell regelmäßig Patches nachschiebt. Ob das gewünschte Audio-Feature danach tatsächlich auf die To-Do-Liste wandert, bleibt abzuwarten.

Wie findet ihr das Audio-Feature? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn es die Entwickler nachreichen?