Helldivers 2: Beim galaktischen Krieg zieht eine einzelne Person bei Arrowhead die Fäden - und sie heißt Joel

In Helldivers 2 sollen zukünftig einige überraschende Dinge passieren.

In Helldivers 2 zieht die gesamte Community an einem Strang. Nach und nach befreit sie Planeten im Orbit der Über-Erde von den Terminiden und Automatons und schaltet dadurch weitere Himmelskörper frei.

Dieser galaktische Krieg folgt allerdings nicht vorher festlegten Abläufen und Strukturen, sondern ist dynamisch beeinflussbar. Und darum kümmert sich bei Entwickler Arrowhead eine einzelne Person. Wie CEO Johan Pilestedt in einem Interview mit PC Gamer erzählte, heißt diese Person Joel und trägt die Bezeichnung "Game Master".

Game Master reagiert auf Situationen – auch mal mitten in der Nacht

Dank bestimmter Systeme im Spiel habe der Game Master eine gewisse Kontrolle über die Geschehnisse, so Pilestedt. Er könne beispielsweise Invasionen am anderen Ende der Galaxie auslösen, um den Fokus der Spieler*innen zu verschieben – oder die Helldivers-Community in Panik versetzen, indem ein besonders beliebter Planet komplett in die Hände des Feindes fällt.

So könne man sowohl für Pläne für bestimmte Planeten schmieden, als auch für Überraschungen sorgen oder zu schnellen Fortschritt verhindern – was Joel dann teilweise sogar mal mitten in der Nacht aus dem Bett treibt.

"Es gab einige plötzliche Momente, in denen vielleicht ein Planet zu leicht oder einer zu schwer war und [Joel] mitten in der Nacht aufstehen musste, um den Automatons ein wenig Verstärkung zu geben, damit die Spieler [den Planeten] nicht zu schnell einnehmen." Johan Pilestedt im Gespräch mit PC Gamer

Dungeons and Dragons als Inspiration

Das Konzept des Game Masters dürften einige von euch vermutlich aus dem Tabletop-Bereich kennen. Und genau den – konkret Dungeons and Dragons – nannte der Arrowhead-CEO auch als Inspiration für dieses Konzept. Man habe das "reaktive Storytelling" des Tabletop-Klassikers auf Helldivers übertragen wollen.

Ein Blick auf die vielen Community-Reaktionen auf den Verlust von Malevelon Creek zeigt, dass das bislang ganz gut gelungen ist.

In der Zukunft soll es jedenfalls viele weitere solcher oder ähnlicher Ereignisse geben. Laut Pilestedt existiert schon eine grobe Roadmap, die allerdings wenig überrachend geheim bleiben soll. Klingt ganz so, als könnten sich alle Helldivers da draußen noch auf einige Überraschungen gefasst machen.

Welche überraschenden Ereignisse in Helldivers 2 würdet ihr euch wünschen?