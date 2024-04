Gute Nachrichten für Helldivers 2-Spieler: Entwickler will härteste Missionsart überarbeiten

Eine der Missionsarten in Helldivers 2 ist eine besonders knackige Herausforderung. Jetzt soll sie angepasst werden.

Seit dem Release von Helldivers 2 im Februar haben die Entwickler*innen von Arrowhead bereits einige neue Inhalte und Verbesserungen ins Spiel gebracht, etwa neue Taktikausrüstungen wie die steuerbaren Mechs. Hin und wieder musste die Devs auch bei einzelnen Features nachbessern, weil es daran große Kritik aus der Community gab. Und das tun sie nun auch in diesem Fall.

Worum geht es genau? Die Evakuierungsmissionen gehören zu den härtesten Aufgabenstellungen in Helldivers 2. Ziel ist es darin, KI-gesteuerte Zivilisten vor angreifenden Automatons zu beschützen, bis sie einen rettenden Bunker erreichen.

Das Problem: Schon auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden sind die Evakuierungsmissionen eine große Herausforderung, auf der höheren Stufe laut Community sogar "unmöglich", also viel zu schwer. Deshalb gibt es schon seit geraumer Zeit Kritik am Balancing dieser Missionsart. Jetzt haben die Entwickler*innen die Flüche erhört.

Die Evakuierungsmissionen in Helldivers 2 sollen leichter werden

Das geht jedenfalls aus einem Eintrag im Helldivers 2-Discord hervor. Dort meldete sich Entwickler "Twinbeard" und schrieb:

An alle, die uns ihr Feedback gegeben haben, dass die Bot-Bürger-Evakuierungsmissionen auf höheren Schwierigkeitsgraden $€@!£X@&! unmöglich sind. 'Wir stimmen dem zu 100 % zu und werden diese daher in naher Zukunft anpassen!

Gute Nachrichten für alle also, die schon länger auf die Evakuierungsmissionen schimpfen. Wie genau diese Anpassung aussehen soll, verriet Twinbeard allerdings nicht. Möglicherweise wird die Automaton-Dichte verringert oder die KI-Zivilisten halten mehr aus.

In der Community sorgt die Nachricht jedenfalls für Erleichterung, wie sich schon am Titel des oben verlinkten Reddit-Threads ("Der heutige Tag wurde gerade noch etwas besser") ablesen lässt.

ArmadaOnion schrieb beispielsweise:

"Gute Nachrichten [...] Gerechtigkeit in der Demokratie"

Neuer Balancing-Patch ist frisch da, passt allerdings andere Dinge an: Arrowhead hat übrigens just einen neuen Patch veröffentlicht, der diverse Anpassungen macht. Allerdings handelt es sich vornehmlich um Tweaks an knapp zwei Dutzend Waffen und Taktikausrüstungen. Von den Evakurierungsmissionen ist in den Patch Notes keine Rede, möglich, dass diese Anpassung etwas später kommt.

Derweil geht der Galaktische Krieg in Helldivers 2 unverändert weiter. Tausende werfen sich nach wie vor gegen Terminiden und Automatons in die Schlacht. Gerüchte ranken sich schon seit Wochen um ein Comeback einer dritten Gegnerfraktion, die es schon im ersten Helldivers gab. Kürzlich tauchten Artworks dieser Feinde auf, der Auftritt im Spiel scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.