'Das sieht unglaublich aus': Helldivers 2 hat jetzt Feuer-Tornados und die Fans sind aus dem Häuschen

Achtung, Feuer-Tornados! In Helldivers 2 ist jetzt auch die Umgebung tödlich.

Es ist ja nicht so, als gäbe es im Koop-Shooter Helldivers 2 nicht schon genug Bedrohungen für die namensgebenden Höllenspringer. Geifernde Riesenkäfer wollen ihnen ebenso ans Leder wie mies gelaunte Automatons, die aus allen Rohren feuern.

Nach weiteren Gefahren – also abseits von den Gegnern – haben also vermutlich die wenigsten gefragt. Und doch gibt es sie jetzt – zumindest auf dem Planeten Hellmire. Denn seit dem letzten Update können dort im Laufe von Missionen Feuer-Tornados auf der Map entstehen.

Und das sieht ziemlich beeindruckend aus, wie ein kurzes Video auf Reddit zeigt. User TheQuixotic6 hat in einer Partie gleich mehrere der Feuerstürme entdeckt und das für die Nachwelt festgehalten.

Für Spieler*innen und Gegner gleichermaßen tödlich

Es ist wohl nicht nötig zu erwähnen, dass ihr euch von den brennenden Windhosen möglichst fern halten solltet, wenn ihr nicht im Feuersturm vergehen wollt. "Positiv" ist in jedem Fall, dass die Stürme auch Gegnerhorden verbrennen können, euch im besten Falle aber etwas Arbeit abnehmen.

Die Feuer-Tornados sorgen in jedem Fall für angenehmen Nervenkitzel, können sie doch insbesondere Extraktionen ziemlich knifflig machen, wenn die Stürme genau zu diesem Zeitpunkt im Abholgebiet wüten. Bislang scheinen die heißen Umgebungsereignisse übrigens nur auf Hellmire beschränkt zu sein, trotzdem ist nicht auszuschließen, dass sie zukünftig auf mehr Planeten auftreten.

Die Community ist jedenfalls gleichermaßen beeindruckt wie erschrocken von der Neuerung. Reddit-User t4bullock schreibt beispielsweise:

"Ich habe das noch nicht gesehen, aber das sieht unglaublich aus."

Und RocketBilly13 hat schon Vorschläge für neue Sekundärausrüstungen:

"Man sollte über Feuerlöscher nachdenken"

Grundsätzlich sind die Fans aber sehr angetan von den Umgebungseffekten, neben den Feuerstürmen gibt es beispielsweise auch noch Meteoritenhagel.

Nachdem Entwickler Arrowhead in den ersten Wochen nach dem Release hauptsächlich damit beschäftigt war, die Server- und Login-Probleme von Helldivers 2 zu beheben, rückt der Fokus jetzt merkbar auf neue Inhalte.

Kürzlich kamen etwa mit den Patriot-Mechs die ersten Fahrzeuge ins Spiel, Feuerstürme und Co. sorgen ebenfalls für neue Würze. Wenn es so weitergeht, wird es in Helldivers 2 auch auf lange Sicht vermutlich nicht langweilig.

Habt ihr die Feuerstürme auf Hellmire auch schon live gesehen?