LEGO-Fan baut sich eigene Pokémon-Cartridges für den LEGO Game Boy

Die Cartridges sehen richtig gut aus. (Bild: SirMunzo auf Reddit)

Der LEGO Game Boy ist eines der coolsten Videospiel-Sets des dänischen Spielzeugherstellers. Das Modell kommt mit zwei passenden Spielen. Ein Pokémon-Fan hat sich kürzlich eigene Cartridges gebaut, die perfekt dazu passen.

LEGO-Pokémon schon vor dem offiziellen Start

LEGO nimmt seit ein paar Jahren verstärkt Videospiel-Fans in den Fokus und der Game Boy ist wohl ohne Frage eines der coolsten Sets, die in diesem Rahmen entstanden sind. Kollege Basti hat das Modell schon aufgebaut und ist hellauf begeistert. Das Ergebnis zeigt er auch im Video:

1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Der Klötzchen-Handheld wird mit zwei "Spielen" geliefert, also kleinen LEGO-Cartridges von Super Mario Land und The Legend of Zelda. Die können mit kleinen Ständern ausgestellt, aber auch in den Game Boy gesteckt werden.

Der Aufbau der Cartridges ist dabei recht simpel und gut nachbaubar. Reddit-User "SirMunzo" hat diesen Fakt nun genutzt, um sich eigene "Spiele" aus LEGO zu bauen. Dabei hat er es aber nicht bei grauen Cartridges belassen.

Er ist offenbar Pokémon-Fan und hat sich deshalb für kleine Nachbauten der Editionen Rot, Blau und Gelb entschieden. Die passenden Aufkleber hat er online gefunden. Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.

Den Post mit Bildern könnt ihr euch hier ansehen:

Da es nicht alle Teile, die LEGO für die Spiele genutzt hat, in allen Farben gibt, musste der User teilweise doppelt kreativ werden. Die Rückseiten sind daher weiß, aber ja im besten Fall auch nicht zu sehen. Die blaue Edition ist hingegen noch nicht fertig, weil die passende Frontplatte fehlt.

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans begeistert von den Cartridges. Der Look ist wirklich cool und die bunten Farben sorgen für viel Nostalgie. Theoretisch könnten auf diesem Weg fast alle Game Boy-Spiele nachgebaut werden.

Wem also Super Mario Land und The Legend of Zelda nicht genug sind, kann sich einfach eigene Versionen seiner Lieblingsspiele basteln. Die passenden Sticker sollte es online ohne größere Probleme zu finden geben.

Wie gefallen euch die LEGO-Spiele? Habt ihr euch den Game Boy schon geholt?