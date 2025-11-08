Wenn euch die klassischen Pokémon-Spiele fehlen, solltet ihr dieses neue Switch-Exclusive im Auge behalten

Doki Monsters: Quest erinnert stark an klassische Pokémon-Spiele.

Auch wenn die RPG-Reihe schon lange zu 3D-Umgebungen gewechselt ist, verbinden viele Spieler*innen Pokémon noch immer mit den klassischen Pixel-Ablegern. Die Magie dieser Titel möchte schon bald das Studio RedDeer Games mit Doki Monsters: Quest zurückbringen.

Eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele

Der Titel ist eine Hommage an klassische Handheld-RPGs und ganz besonders die Pokémon-Reihe. Der nostalgische Look wird dabei mit einer Reihe von modernen Komfort-Funktionen kombiniert. Die sammelbaren Monster haben sich die Entwickler*innen selbst ausgedacht.

Einen ersten Eindruck von Doki Monsters: Quest könnt ihr euch mit dem Trailer machen:

0:43 Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele

Insgesamt gibt es über 140 dieser Monster, die eher an Tiere erinnern als an Pokémon-Kopien. Die halboffene Spielwelt bietet mehr als 15 Städte, die auf der Suche nach einer Person aus der Kindheit besucht werden können.

Die Monster können dabei gefangen und trainiert werden, um dann mit ihnen gegen andere Trainer*innen anzutreten. Besonders seltene Exemplare sollen das Spiel zudem auch nach dem Abschluss der Hauptgeschichte interessant halten.

Das klingt alles stark nach Pokémon und das ist natürlich kein Zufall. Alles im Spiel erinnert an die beliebten RPGs und soll das Spielgefühl dieser Titel in die Moderne transportieren. Spieler*innen können zum Beispiel zwischen einem 8-Bit- und einem Piano-Soundtrack wechseln.

Moderne Funktionen: Damit der Retro-Aspekt dem Spielspaß nicht im Weg steht, haben die Entwickler*innen eine Reihe von Quality-of-Life-Funktionen eingebaut. Dazu zählen etwa die Optionen, Kämpfe schneller ablaufen zu lassen oder ein übersichtlicher Questlog, mit dem Ziele einfach verfolgt werden können.

Einen Releasetermin für Doki Monsters: Quest hat RedDeer Games hingegen noch nicht verraten. Auf der offiziellen Website steht nur, dass das Spiel "bald" für die Nintendo Switch erscheinen soll. Eine Umsetzung für andere Plattformen scheint übrigens nicht geplant zu sein.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Doki Monsters: Quest? Welche Pokémon-Edition ist euer Favorit und mögt ihr die alten oder die neuen Spiele lieber?