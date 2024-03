Helldivers 2: Dieser Spieler hebt Immersion auf das nächste Level, indem er sich ein Stream Deck an den Arm klebt

Helldivers 2 lässt uns im Koop antreten und per Stratagem-Code Verstärkung rufen.

Helldivers 2 verlangt uns im Eifer des Gefechts einiges ab. Wollen wir nämlich mehr Munition, Luftschläge oder Verstärkung anfordern, müssen wir einen Code mit Hilfe des Steuerkreuzes oder der Richtungstasten auf der Tastatur eingeben. Der Einsatz dieser Stratagems oder Taktikausrüstungen kann sich durchaus etwas schwierig gestalten, passt aber perfekt ins Bild. Noch cooler wird es nur, wenn ihr euch extra ein eigenes Gerät dafür an den Arm bastelt – wie in diesem Video hier.

Das Wichtigste im Überblick: Helldivers 2 erfordert die Eingabe von Codes für Luftschläge und Verstärkungen im Spiel

Ein Fan hat ein Stream Deck an seinen Arm gebastelt, um die Stratagems einfacher auszulösen

Das Stream Deck ermöglicht individuelle Tastenbelegung

Die praktische Anwendung und Effizienz des Selbstbaus bleibt fraglich

Darum geht's: Wollt ihr einen Napalm-Luftschlag in Helldivers 2 anfordern, müsst ihr dafür erst einmal einen relativ komplizierten Code eingeben – während euch Aliens oder Roboter auf die Pelle rücken. Auf dem Bildschirm tippt euer Helldiver diesen Code an einem Gerät ein, dass er am Arm befestigt hat. Kein Wunder also, dass jemand auf die Idee gekommen ist, das nachzubauen.

58:32 Helldivers 2 zeigt, woran andere Shooter scheitern

So funktioniert das Ganze: Mit Hilfe des Stream Decks. Ihr könnt das Stream Deck ganz nach euren Wünschen und Vorlieben anpassen und theoretisch so gut wie alle Tasten darauf legen. Wollt ihr also bestimmte Dinge mit einem Druck auf dem Stream Deck statt auf der Tastatur auslösen, stellt das kein Problem dar.

Dieser Helldivers 2-Fan hat also schlicht und ergreifend die Richtungstasten auf das Stream Deck gelegt und sich das Gerät selbst an den Arm geklebt. So kommt das absolute Höchstmaß an Immersion auf, wenn die Tasten tatsächlich am eigenen Arm gedrückt werden müssen, ganz wie im Spiel.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video ansehen:

Wie praktikabel das ist und wie gut das auf Dauer wirklich funktioniert, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ehrlich gesagt können wir uns nicht vorstellen, dass die Eingabe der Codes so besonders schnell geht. Gleichzeitig dabei laufen gehört so ebenfalls der Vergangenheit an.

Gute Tipps: In den Kommentaren tauschen sich die Helldivers 2-Fans über ihre Herangehensweise für Stratagems aus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr die Steuerung so einstellen könnt, dass ihr Knöpfe nicht mehr halten, sondern einfach nur kurz antippen müsst? Außerdem lässt sich auch beim Eingeben der Codes laufen, wenn ihr mit L1 rückwärts geht (oder am PC die Eingabe von WASD auf andere Tasten legt).

Stream Deck, kein Steam Deck: Falls es euch wie uns ergangen ist, keine Sorge. Wir waren auch erst einmal sehr verwirrt, wieso sich jemand ein Steam Deck an den Arm kleben sollte.

Aber es handelt sich bei dem Gerät, das hier zum Einsatz kommt eben keineswegs um den Valve-Handheld, sondern das Stream Deck. Das richtet sich in erster Linie an Menschen, die auf Twitch und Co. streamen.

Würdet ihr euch ein ähnliches Accessoire für Helldivers 2 wünschen? Was haltet ihr von diesem hier?