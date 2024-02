Helldivers 2 ist so beliebt, dass alle Server vollgestopft sind: PS5-Fans stehen trotzdem Schlange

Helldivers 2 erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Seit knapp zwei Wochen ist Helldivers 2 für PS5 und PC mittlerweile erhältlich und der Ansturm auf den Third-Person-Shooter von Arrowhead Games hält weiter an.

Schon kurz nach dem Launch konnte der Titel als nach Spieler*innenzahlen erfolgreichstes Sony-Spiel auf dem PC knacken und noch immer strömen tausende auf die Server, um für "Freiheit und Demokratie" zu kämpfen.

Das ist in gewissen Spitzen aber derart ausgeprägt, dass die Server unter dem Ansturm immer wieder zusammenbrechen. So kam es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Verbindungsabbrüchen und Fehlern. Deswegen greift Arrowhead Studios jetzt zu vorübergehenden Maßnahme.

1:34 Helldivers 2 ist das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

450.000 gleichzeitige Spieler*innen als Obergrenze

Wie auf dem Discord des Entwicklers bekannt gegeben wurde, wird die gleichzeitige Spieler*innenzahl auf den Serverzahlen auf ca. 450.000 beschränkt. Das soll sicherstellen, dass es zu keinen schwerwiegenden Problemem kommt.

Das bedeutet aber auch: die Server können jetzt "volllaufen" und im schlimmsten Fall steht ihr vor verschlossener Tür bzw. landet auf einer Warteliste, wenn ihr das Spiel startet. Je nach Auslastung kann es dann mal mehr, mal weniger länger dauern, bis ihr tatsächlich in Helldivers 2 loslegen könnt.

Wie Arrowhead Studios betont, wird daran gearbeitet, die Obergrenze nach und nach in die Höhe zu schrauben, die aktuelle Beschränkung ist also nur eine Momentaufnahme.

Helldivers 2: Wir können verstehen, warum es so beliebt ist

Helldivers 2 startete am 8. Februar 2024 auf PS5 und PC und vor allem für Koop-Fans in jedem Fall einen Blick wert. Anders als im Vorgänger aus dem Jahr 2015 erlebt ihr die Action hier aus einer Schulterperspektive und versucht als namensgebende Helldivers-Truppe, eine tödliche Bedrohung durch Riesenkäfer und Roboterwesen abzuwehren. Das macht eine Menge Laune, wie wir in unserem Test feststellten – auch wenn der Shooter durchaus seine Probleme hat.