'Oh Junge': Neuer Helldivers 2-Generalbefehl bringt die Community ins Schwitzen

Können wir das schaffen? Die Helldivers 2-Community ist sich beim aktuellen Generalbefehl nicht sicher.

In Helldivers 2 tritt die Community gegen Killerkäfer und aggressive Roboter an und befreit gemeinsam diverse Planeten. Jeder einzelne Einsatz trägt zu diesem Prozess bei, was für viele enorm motivierend ist. Als zusätzliche Motivationsspritze gibt es in regelmäßigen Abständen sogenannte "Generalbefehle", welche die Erfüllung bestimmter Aufgaben fordern, dafür aber auch reichhaltig belohnen.

Die letzten dieser Generalbefehle (engl. major orders) waren aber einigen aus der Helldivers 2-Community offenbar zu leicht. Auf Reddit und Co. wurde bereits gewitzelt, dass man die Aufgaben sehr schnell und teilweise sogar übererfüllt hätte.

Der Game Master von Entwickler Arrowhead hat das offenbar gelesen. Und nun brutal zurückgeschlagen. Denn der aktuelle Generalbefehl ist ein wirklich harter Brocken – vermutlich der härteste der noch jungen Helldivers 2-Geschichte.

Eine sehr harte Nuss

Was ist das für ein Befehl? Gefordert wird, dass die Planeten Zagon Prime und Fori Prime befreit werden sollen.

Klingt zunächst mal nicht besonders herausfordernd, wird durch zwei nicht unwichtige Details aber ziemlich knifflig:

die genannten Planeten sind noch nicht verfügbar, zuerst müssen die Himmelskörper daneben gesäubert werden. Fünf Stück sind es insgesamt, um die Herausforderung zu schaffen.

es sind nur 3 Tage Zeit, um den Generalbefehl zu erfüllen (mittlerweile sind es nur noch knapp 2)

5 Planeten in 3 Tagen also. Ein Unterfangen, was die Community merkbar ins Schwitzen bringt, wenn man sich die Kommentare in den einschlägigen Foren anschaut.

Reddit-User Jamie5152 schreibt beispielsweise:

"Wir müssen 5 Planeten in 3 Tagen befreien. Wir sind am Arsch . FÜR DIE DEMOKRATIE!"

Und LGeCzFQrymIypj hat schon konkrete Pläne für die Zeit:

"Oh Junge. Wir farmen die nächsten Tage".

Vergleichsweise mickrige Belohnung

Belohnt wird der Abschluss des Generalbefehls mit 35 Orden, die in den Kriegsanleihen für neue Waffen und kosmetische Gegenstände eingelöst werden können. Angesichts der kaum zu bewältigenden Aufgabe eigentlich deutlich zu wenig.

Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC erhältlich. Nach einem etwas holprigen Start wegen diverser Serverprobleme läuft der Titel mittlerweile ziemlich stabil und ohne größere Probleme, weswegen sich Arrowhead auf neue Inhalte konzentrieren kann.

Bislang kam unter anderem schon eine neue Taktikausrüstung ins Spiel (Patriot-Mech), spekuliert wird zudem fleißig über neue Gegnertypen oder gar eine komplette weitere Fraktion.