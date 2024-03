Helldivers 2 bekommt bald Mechs und ein Leak zeigt jetzt erste Gameplay-Szenen

Bis die Mechs in Helldivers 2 landen, wird es vermutlich nicht mehr allzu lange dauern.

Als Live-Service-Spiel wird das aktuell ziemlich populäre Helldivers 2 zukünftig mit einigen neuen Inhalten versorgt. Noch hält sich Entwickler Arrowhead zurück – schließlich gibt es nach wie vor Probleme mit den Servern zu lösen – aber bis zur ersten großen Neuerung wird es vermutlich trotzdem nicht mehr allzu lange dauern.

Darauf lässt jedenfalls ein geleaktes Video schließen, das auf Reddit aufgetaucht ist. Es zeigt in knapp 22 Sekunden die ersten Gameplay-Szenen mit den kommenden steuerbaren Mechs.

Ja genau, die Helldivers können zukünftig auf Wunsch diese gepanzerten Zweibeiner anfordern und diese die dann über das Schlachtfeld steuern – samt ordentlicher Feuerkraft und schicker Ein- und Aussteigeanimation.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Mechs waren bereits angekündigt

Eine wirkliche Überraschung sind die Mechs allerdings nicht mehr, schließlich waren sie bereits von Entwickler Arrowhead bestätigt worden.

Vergangene Woche meldeten die Entwickler im Helldivers 2-Discord nämlich, dass die Mechs "good to go" – also quasi startklar – seien. Es fehle lediglich noch ein bisschen Feinarbeit.

Wann kommen die Mechs denn jetzt? Die Ankündigung im Discord und das kurze Video deuten schon an, dass es bis zum Release des Mech-Updates vermutlich nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Einen konkreten Zeitpunkt dafür gibt es allerdings noch nicht.

Damit wird dann auch einer der größten Fan-Wünsche in Erfüllung gehen. Neben den Mechs werden darüber hinaus aber natürlich auch noch weitere Helldivers 2-Inhalte kommen. Ein Helldivers 1-Experte hat dazu kürzlich schon einmal ein paar Prognosen abgegeben:

Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar 2024 für die PS5 und den PC erhältlich. In der Rolle der namensgebenden Helldivers müsst ihr die Über-Erde, beziehungsweise deren angrenzende Planeten, gegen anstürmende Käfermassen und Roboterwesen verteidigen.

Das Spiel erfordet eine konstante Internetverbindung und legt seinen Fokus ganz klar auf den Koop-Aspekt, ist allerdings auch alleine spielbar – auch wenn es keine Solo-Kampagne gibt.

Wie gefallen euch die Helldivers 2-Mechs: Habt ihr Bock, damit loszulegen?