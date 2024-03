Helldivers 2-Experte verrät, warum ausgerechnet Weglaufen die beste Waffe sein kann

Riesenviecher wie der Bile Titan fressen ordentlich Kugeln. Wer aber wegläuft, sorgt unter Umständen dafür, dass die Biester komplett verschwinden.

Helldivers 2 lässt eigentlich keinen Zweifel daran, wie es gespielt werden will. Schließlich ist den Terminiden und Automatons am besten mit brachialer Waffengewalt beizukommen, um die Ziele in den einzelnen Missionen zu erreichen.

Allerdings kann es auch ein probates Mittel sein, Kämpfen aus dem Weg zu gehen und die Beine in die Hand zu nehmen. Das beschreibt jedenfalls Redditor HippoPilatamus in seinem Thread "Weglaufen ist die stärkste Waffe".

Was er damit meint, erklärt er darin recht ausführlich, seine Erfahrungen stützen sich dabei auf zahlreiche Solo-Missionen auf höheren Schwierigkeitsgraden, in denen er Super-Proben gefarmt hat.

Wer wegläuft, kann Gegner verschwinden lassen

Seine wohl wichtigste Beobachtung: Sowohl patrouillierende Gruppen als auch angeforderte Verstärkungen der Gegner verschwinden bzw. despawnen, wenn man sich weit genug von ihnen entfernt. Nur Feinde direkt bei Missionszielen und Basen würde dort auch dauerhaft bleiben.

Deshalb rät HippoPilatamus, möglichst schnell die "festen" Wachen bei einem Missionsziel zu erledigen, bevor Verstärkung gerufen werden kann.

Sollte das nicht klappen und euch der Nachschub zuleibe rücken, solltet ihr euch mindestens 4 Minimap-Felder vom Ort des Geschehens wegbewegen. Bei einer Rückkehr seien die Verstärkungs-Truppen dann verschwunden, so der Redditor.

Ähnliches gilt offenbar auch für die Extraktionspunkte: Sobald man davon genügend Abstand davon hat, spawnt das Spiel dort keine neuen Feinde. Ihr solltet also das Shuttle rufen und euch dann in sichere Entfernung begeben, bis der Missionstimer bei "etwas unter einer Minute" ist.

Grundsätzlich ist es laut des Threads zudem ratsam, Patrouillen so weit es geht aus dem Weg zu gehen und ständig in Bewegung zu bleiben. Leichte Rüstungen wie Trailblazer Scout oder Infiltrator wären dafür ideal. Auf diese Weise sei es dann insgesamt deutlich leichter, an die begehrten Superproben zu kommen.

Dieser Stealth-Ansatz ist aber sicherlich nicht die erfüllendste Art, Helldivers 2 zu spielen, schließlich drückt euch das Spiel jede Menge Knarren und durchschlagskräftige Taktikausrüstungen in die Hand. Frisch hinzugekommen sind steuerbare Mechs, die in der Community allerdings noch nicht auf wirklich viel Gegenliebe stoßen. Auch zukünftig soll das Arsenal ordentlich aufgestockt werden,

Helldivers 2 ist seit Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC erhältlich.