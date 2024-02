Helldivers 2: Wo bleibt unser Test zum PS5-Shooter?

Unser Test zu Helldivers 2 kann nicht direkt zum Launch erscheinen.

Am 8. Februar 2024 erscheint der Shooter Helldivers 2 für die PlayStation 5 und den PC. Normalerweise hätten wir euch gerne spätestens zum Launch einen fertigen Test dazu präsentiert, um euch eine mögliche Kaufentscheidung zu erleichtern.

Doch dieser Test kommt später als ursprünglich geplant. Und der Grund dafür ist simpel: Wir werden die Test-Codes für das Spiel leider erst sehr spät – nämlich zum Start der Server, also dem Release – erhalten und können uns also erst dann in die Schlachten stürzen, wenn es alle anderen auch können.

Helldivers 2 legt seinen Fokus vor allem auf den Koop. Diesen Aspekt ausführlich auszuprobieren, braucht etwas Zeit, weswegen ein Test kurz nach Release bzw. vor dem Wochenende auf GamePro.de allein schon aus Zeitgründen leider nicht möglich ist.

Wann ihr unserem dem Helldivers 2-Test rechnen könnt

Konkrete Prognosen können wir noch nicht machen, wir rechnen allerdings mit einer Veröffentlichung des Helldivers 2-Reviews im Laufe der nächsten Woche (12.-16. Februar).

Bis dahin könnt ihr euch schon mal mit dem Trailer zum Spiel einstimmen:

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Helldivers 2 ist die Fortsetzung von Helldivers aus dem Jahr 2015. Anders als der erste Teil setzt die Fortsetzung nicht mehr auf eine Top-Down-, sondern auf eine Schulterperspektive.

Storytechnisch verschlägt es euch in den Kampfanzug eines der namensgebenden Supersoldaten, die die Über-Erde vor dem Angriff fieser Aliens beschützen muss. Dafür stehen eine ganze Reihe von durchschlagskräftigen Waffen bereit, die in den Missionen allerdings auch geschickt eingesetzt werden müssen, um siegreich zu sein.

Always-On und keine Kampagne: Wie erwähnt setzt Helldivers 2 nahezu ausschließlich auf Koop-Schlachten mit bis zu vier Personen, die auch Crossplay zwischen PC- und PS5-Versionen funktionieren. Im Gegenzug bedeutet das aber auch, dass es keine dedizierte Story-Kampagne für Solo-Spieler*innen gibt. Außerdem benötigt ihr beim spielen eine konstanten Internetverbindung und könnt nicht offline spielen.