Hello Kitty: Island Adventure - Freundschaften erhöhen und die besten Geschenke

Mit diesen Geschenken erhöht ihr in kürzester Zeit das Freundschaftslevel.

Hello Kitty Island Adventure ist die neue Lebenssimulation, die um eure Aufmerksamkeit buhlt. Im Spiel müsst ihr Freundschaften mit 13 Sanrio-Charakteren schließen. Wir fassen für euch zusammen, was ihr für jede Figur braucht, um so schnell wie möglich beste Freunde zu werden.

Noch nicht vollständig: Wir sind noch dabei, all die Geschenke für alle Freunde zu finden und werden diesen Artikel weiter updaten, wenn wir neue Erkenntnisse zu dem Thema haben.

Freundschaft erhöhen in Hello Kitty: Island Adventure

So geht's: Sobald ihr das erste Willkommensgeschenk an jeden Charakter abgegeben habt, könnt ihr diesem täglich bis zu drei Geschenke machen. Dabei ist jeder Gegenstand einer Kategorie zugeordnet wie "luxuriös", "süß", "fruchtig" und so weiter. Durch Kombinationen an der Crafting-Bank oder beim Kochen können Gegenstände so bis zu drei Kategorien bekommen.

Das ist auch der Schlüssel für das Erhöhen der Freundschaft. Denn jede Figur mag drei Kategorien am liebsten. Habt ihr Gegenstände, die eine passende Kategorie haben, dann gibt es ein Herz. Hat der Gegenstand zwei, dann bekommt ihr drei Herzen und sind es sogar drei passenden Eigenschaften, dann gibt es am Ende sogar drei Herzen.

Weiterer Weg: Durch das Abschließen von täglichen Quests und Aufgaben für die einzelnen Charaktere könnt ihr das Freundschaftslevel auch leicht erhöhen. Die schnellste und beste Methode geht aber über das Verschenken von Gegenständen.

Im Folgenden findet ihr die besten Geschenke für die einzelnen Charaktere.

Das sind die besten Geschenke für eure Hello Kitty-Freunde

Hinweis: Gerade bei ein oder zwei Herzen Geschenke handelt es sich hier nur um eine Empfehlung. Es gibt meist mehrere Gegenstände und Items, die ihr verschenken könnt, die die Freundschaft erhöhen. Das Maximallevel beträgt übrigens Level 20 pro Figur.

Hello Kitty

Diese Kategorien liebt Hello Kitty : Fruchtig Backware Luxuriös

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : jegliche Frucht Zwei Herzen : Mamas Apfelkuchen Drei Herzen : Rote Schleifen Apfelkuchen



Chococat

Diese Kategorien liebt Chococat : Mechanisch Buch Schokolade

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Leeres Buch Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Pekkle

Diese Kategorien liebt Pekkle : Musikalisch Etwas felsiges Kristalle

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : jegliches Tier aus dem Edelsteinberg Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Hangyodon

Diese Kategorien liebt Hangyodon : Gegenstände aus dem Meer Fische Stoff

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : jeglicher Fisch Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Pompompurin

Diese Kategorien liebt Pompompurin : Eiscreme Kristalle Milch

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Korallenmilch Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Keroppi

Diese Kategorien liebt Keroppi : Käfer Sumpf Holz

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Käfer Zwei Herzen : jegliches Tierchen aus dem Sumpf Drei Herzen : TBA



Retsuko

Diese Kategorien liebt Retsuko : Feurig Musikalisch Eisen

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Barren Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Cinnamoroll

Diese Kategorien liebt Cinnamoroll : Kaffee Schokolade Würzig

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Magma-Pudding, jeder Kaffee Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



My Melody

Diese Kategorien liebt My Melody : Süß Pink TBA

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Jegliche Süßigkeit Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Pochacco

Diese Kategorien liebt Pochacco : Sportlich Gesund Pflanzlich

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Tofu Zwei Herzen : TBA Drei Herzen : TBA



Kuromi

Diese Kategorien liebt Kuromi : Limo Herbstlich Halloween

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Kürbis Zwei Herzen : Halloween-Kürbis Drei Herzen : TBA



Tuxedo Sam

Diese Kategorien liebt Tuxedo Sam : Stoff Tropisch Luxuriös

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Stoff Zwei Herzen : Tropischer Stoff Drei Herzen : TBA



Badtz-maru

Diese Kategorien liebt Badtz-maru : Scherzartikel Tropisch Pizza

: Das könnt ihr zum Beispiel verschenken: Ein Herz : Gummi Zwei Herzen : Kokos-Pizza Drei Herzen : TBA



Hello Kitty Island Adventure ist seit dem 28. Juli bei Apple Arcade erhältlich. Somit ist das Spiel erst einmal nur auf iPhone, iPad und Mac spielbar – weitere Plattformen wurden noch nicht bekannt gegeben. In der Lebenssimulation müsst ihr neben Freundschaften schließen auch noch das Rätsel um die Insel lösen auf der ihr gestrandet seid.

Habt ihr schon eine der Figuren auf dem höchsten Rang?