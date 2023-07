Hello Kitty Island Adventure: Alle 96 Rezepte und die versteckten Zutaten

Mit diesen Rezepten kreiert ihr in Hello Kitty: Island Adventure insgesamt 96 Gerichte.

Hello Kitty: Island Adventure lässt euch insgesamt 96 Gerichte herstellen, die in sechs Kategorien unterteilt sind. Wir verraten euch in diesem Artikel alle Rezepte und deren versteckten Zutaten.

Artikel noch nicht vollständig: Auch wir sind noch auf der Suche nach allen Rezepten im Spiel und werden diesen Artikel fortlaufend erweitern, sobald wir neue Gerichte entdeckt haben.

Das sind alle Back-Rezepte

Insgesamt gibt es 14 Back-Rezepte (wovon wir bisher 11 kennen), die ihr nur mit dem Backofen machen könnt, der sich in Hello Kittys Café befindet.

Ananas-Schichtkuchen : Mehl + Ananas

: Mehl + Ananas Erdbeertörtchen : Mehl + Erdbeere

: Mehl + Erdbeere Gebäck: Mehl + Zuckerwolke

Mehl + Zuckerwolke Kürbiskuchen : Mehl + Kürbis

: Mehl + Kürbis Macaron : Mehl + Mandel

: Mehl + Mandel Mamas Apfelkuchen : Mehl + Apfel

: Mehl + Apfel Milchbrot : Mehl + Korallenmilch

: Mehl + Korallenmilch Tofu-Brot : Mehl + Tofu

: Mehl + Tofu Veggie-Brot : Mehl + Stachelknolle

: Mehl + Stachelknolle Zimtbrot : Mehl + Magmablüte

: Mehl + Magmablüte Zuckertangtorte: Mehl + Zuckertang

Das sind alle Kaffee-Rezepte

Insgesamt gibt es 15 Kaffee-Rezepte, die ihr mit der Espresso-Maschine in Hello Kittys Café machen könnt. Jedoch haben wir die Funktion bisher noch nicht freigeschaltet und kennen somit noch keins der Rezepte.

Das sind alle Pizza-Rezepte

Voraussetzung: Ihr müsst euch zu Mount Hitzkopf begeben und findet in der Nähe von Retsuko den Pizza-Ofen. Mit diesem könnt ihr dann die insgesamt 14 Pizza-Rezepte (wovon wir bisher 12 kennen) herstellen. Um dahinzukommen, benötigt ihr jedoch Flossen, die ihr von Keroppi bekommt:

Hello Kitty Island Adventure So findet ihr Flossen, um schwimmen zu können von Sebastian Zeitz

Alfredo-Pizza : Teig + Korallenmilch

: Teig + Korallenmilch Ananas-Pizza : Teig + Ananas

: Teig + Ananas Frucht-Pizza : Teig + Apfel/Banane/Erdbeere

: Teig + Apfel/Banane/Erdbeere Dessert-Pizza : Teig + Sumpfmallow/Zuckertang/Zuckerwolke

: Teig + Sumpfmallow/Zuckertang/Zuckerwolke Scharfe Pizza : Teig + Magmablüte

: Teig + Magmablüte Tofu-Pizza : Teig + Tofu

: Teig + Tofu Veggie-Pizza: Teig + Kürbis/Stachelknolle

Das sind alle Eis-Rezepte

Voraussetzung: Für eins der 15 Eis-Rezepte (wovon wir bisher 11 kennen), müsst ihr erst die Quest "Dessert-iertes Boot" abgeschlossen haben. Im Rahmen dieser schaltet ihr in Pompompurins Boot die Eis-Maschine frei.

Apfel-Eiscreme : Kaktuscreme + Apfel

: Kaktuscreme + Apfel Bananen-Eiscreme : Kaktuscreme + Banane

: Kaktuscreme + Banane Eiscreme : Kaktuscreme + jegliche Zutat, die nicht in einem anderen Eis verwendet wird

: Kaktuscreme + jegliche Zutat, die nicht in einem anderen Eis verwendet wird Erdbeer-Eiscreme : Kaktuscreme + Erdbeere

: Kaktuscreme + Erdbeere Kürbispudding : Kaktuscreme + Kürbis

: Kaktuscreme + Kürbis Lila Pudding : Kaktuscreme + Stachelknolle

: Kaktuscreme + Stachelknolle Magma-Pudding : Kaktuscreme + Magmablüte

: Kaktuscreme + Magmablüte Pudding : Kaktuscreme + Korallenmilch

: Kaktuscreme + Korallenmilch Süßer Pudding : Kaktuscreme + Sumpfmallow/Zuckertang/Zuckerwolke

: Kaktuscreme + Sumpfmallow/Zuckertang/Zuckerwolke Tofu-Pudding: Kaktuscreme + Tofu

Das sind alle Limo-Rezepte

Voraussetzung: Um eins der 15 Limo-Rezepte (wovon wir bisher 11 kennen) machen zu können, müsst ihr erst einmal die Quest "Dessert-iertes Boot" abgeschlossen haben. Im Rahmen dieser erfahrt ihr, wie ihr Sprudelkristalle mit Sprudelerz herstellen könnt. Dann könnt ihr die Limo-Maschine in der Nähe von Pekkle auf dem Edelsteinberg nutzen.

Apfel-Limo : Sprudelkristall + Apfel

: Sprudelkristall + Apfel Bananen-Limo : Sprudelkristall + Banane

: Sprudelkristall + Banane Erdbeer-Limo : Sprudelkristall + Erdbeere

: Sprudelkristall + Erdbeere Feuer-Limo : Sprudelkristall + Magmablüte

: Sprudelkristall + Magmablüte Sumpf-Limo : Sprudelkristall + Stachelknolle/Kürbis

: Sprudelkristall + Stachelknolle/Kürbis Süße Limo : Sprudelkristall + Sumpfmallow/Zuckerwolke/Zuckertang

: Sprudelkristall + Sumpfmallow/Zuckerwolke/Zuckertang Tropische Limo : Sprudelkristall + Ananas

: Sprudelkristall + Ananas Witz-Limo: Sprudelkristall + Tofu

Das sind alle Tränke

Voraussetzung: Um die 6 Tränke brauen zu können, müsst ihr erst einmal Kuromis Freundschaftslevel auf Stufe 8 erhöhen. Dann startet die Questreihe "Tränke-Jagd" bei der ihr täglich ein neues Rezept kennenlernt. Ihr könnt aber die Tränke bereits vorher brauen, wenn ihr nicht warten wollt. Wie ihr das Freundschaftslevel schnell erhöht, erfahrt ihr hier:

Hello Kitty: Island Adventure Freundschaften erhöhen und die besten Geschenke von Sebastian Zeitz

Alltagstrank : Leuchtbeere + jede beliebige Zutat, die nicht einen anderen Trank herstellt

: Leuchtbeere + jede beliebige Zutat, die nicht einen anderen Trank herstellt Ausdauertrank : Leuchtbeere + Apfel

: Leuchtbeere + Apfel Tempo-Lauftrank : Leuchtbeere + Tofu

: Leuchtbeere + Tofu Tempo-Schwimmtrank : Leuchtbeere + Sumpfmallow

: Leuchtbeere + Sumpfmallow Thermik-Trank : Leuchtbeere + Magma-Blüte

: Leuchtbeere + Magma-Blüte Tief-Tauch-Trank: Leuchtbeere + Zuckertang

Noch mehr Arten von Rezepten: Wir haben bisher im Verlauf des Spiels noch nicht alle Rezeptarten entdeckt, die es in Hello Kitty Island Adventure gibt. Wir werden, wie auch beim Rest der Gerichte, diesen Artikel updaten sobald wir weitere Infos haben.

Mehr zu Hello Kitty Island Adventure:

Hello Kitty Island Adventure ist seit dem 28. Juli bei Apple Arcade erhältlich. Somit ist das Spiel erst einmal nur auf iPhone, iPad und Mac spielbar – weitere Plattformen wurden noch nicht bekannt gegeben. In der Lebenssimulation müsst ihr neben Freundschaften schließen auch noch das Rätsel um die Insel lösen auf der ihr gestrandet seid.