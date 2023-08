Grüne Energiekristalle in Hello Kitty Island Adventure: Alle Fundorte im Spuksumpf

Die grünen Energiekristalle braucht ihr im Spuksumpf.

Nachdem ihr in Hello Kitty Island Adventure das Tor dank der gelben Energiekristalle in Betrieb genommen habt, steht die nächste große Aufgabe an: Ihr sollt die Attraktionen im Sumpf wieder zum Laufen bringen. Dafür braucht ihr dieses Mal grüne Energiekristalle. Die zu beschaffen erfordert etwas mehr Geschick und ein Hexenkostüm.

Quest: Neue Geister im Spuksumpf

Neue Geister im Spuksumpf Questgeberin: Kuromi

Kuromi Aufgabe: Bringe die Attraktionen in den Spuksumpf zurück

Erster grüner Energiekristall

Fundort Energiekristall: Kuromi (Spuksumpf)

Kuromi (Spuksumpf) Energie-Podium: rechts vom Spukhaus im Baum

Für den ersten Kristall müsst ihr gar nicht viel tun. Nachdem ihr mit Kuromi im Sumpf gesprochen und die Quest "Neue Geister im Spuksumpf" gestartet habt, trefft ihr euch mit ihr am Spukhaus und dort überreicht sie euch den grünen Energiekristall, den sie gefunden hat. Ihr könnt ihn also direkt ins erste Podium einsetzen.

Zweiter grüner Energiekristall + Hexenkleid

Fundort Energiekristall: im Spukhaus (Spuksumpf)

im Spukhaus (Spuksumpf) Energie-Podium: rechts neben der Startplattform der Geisterbahn im Baum

Mit Kuromi macht ihr euch im Anschluss auf ins Spukhaus. Das müsst ihr komplett durchschreiten und hinter jeder Tür ein Rätsel lösen, um am Ende einen grünen Energiekristall als Belohnung zu bekommen. Bevor ihr euch aber an die zehn Räume macht, schaut unbedingt in die Truhe, auf die ihr im Eingang zukommt. Darin befindet sich mit dem gruseligen Hexenkleid das erste Teil des Kostüms.

Die Lösung zu einigen der komplexeren Rätsel:

Raum mit vielen Türen: Geht durch die zweite Tür oben links

Geht durch die zweite Tür oben links Raum mit farbigen Plattformen: drückt nur die rote und die grüne Plattform runter (Herz und Dreieck, wie auf dem zweiten Bild unten) – die Lösung ist in einem Buch im Spukhaus nachzulesen

drückt nur die rote und die grüne Plattform runter (Herz und Dreieck, wie auf dem zweiten Bild unten) – die Lösung ist in einem Buch im Spukhaus nachzulesen Raum mit Falltüren: Folgt (wie auf dem ersten Bild unten) dem grünen Pfad. In der Mitte des Weges müsst ihr einmal diagonal auf die nächste Stelle springen.

Dritter grüner Energiekristall + Hexenhut

Fundort Energiekristall: Tempel bei der Geisterbahn (Spuksumpf)

Tempel bei der Geisterbahn (Spuksumpf) Energie-Podium: nordöstlich im Spuksumpf (wo ihr nur mit passendem Hexenkostüm durchkommt)

Strom: Habt ihr das Spukhaus geschafft, geht es nördlich zur Geisterbahn. Die müsst ihr wieder zum Laufen bringen. Setzt dafür den Energiekristall aus dem Spukhaus in das Podium ein, das ihr rechts von der Startplattform der Geisterbahn findet.

Laternen: Das war aber noch nicht alles. Damit die Geisterbahn ungestört fahren kann, müsst ihr ein paar Laternen einschalten, die den Nebel vertreiben. Hierzu müsst ihr nur ein paar Schalter umlegen, die in der Nähe der Schienen zu finden sind.

Tempel: Ist auch das geschafft, geht es in den Tempel, etwas nördlich von der Startposition der Geisterbahn. Das Tor hat sich nun geöffnet und ihr könnt darin nicht nur den Hexenhut finden, sondern auch den letzten grünen Energiekristall.

Bevor ihr aber den Energiekristall östlich im Sumpf auf das letzte Podium setzen könnt und die Quest beendet, müsst ihr euch verkleiden.

Zieht das Hexenkleid an und setzt den Hexenhut auf, damit euch der Arbeiter durchlässt. Um das Hexenkostüm anzuziehen, reicht es übrigens, ins Inventar zu gehen und die Kleidung auszuwählen. Ihr müsst nicht zum nächsten Spiegel rennen.

