Herbstblätter-Saison in Animal Crossing: So sammelt und verarbeitet ihr Blätter

Im Herbst fallen in jedem Jahr die Blätter von den Bäumen, das ist in Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch nicht anders. Das bedeutet für Spieler*innen gleichzeitig, dass die Herbstblätter-Saison startet.

So kommt ihr an die Blätter

So erhaltet ihr Laub: Neben Eicheln, Zapfen und Pilzen bekommt das Laub ebenfalls ein eigenes Event samt Rezepten spendiert. Die Herbstblätter funktionieren dabei genau wie die Kirschblüten im Frühling: Ihr wartet einfach, bis das bunte Laub von den Bäumen herunterfällt, fangt es mit dem Kescher ein und schon habt ihr die zeitlich begrenzte Ressource in der Tasche.

Wie lange ist Herbstblätter-Saison? Das Event zum Laub ist vergleichsweise kurz. Ihr habt lediglich vom 16. bis zum 25. November Zeit, die Blätter einzusammeln und mit ihnen neue Gegenstände herzustellen. Wer auf der Südhalbkugel lebt, jagt vom 16. bis zum 25. Mai nach dem Laub.

Alle Herbstblätter-Bastelanleitungen

Mit den Herbstblättern stellt ihr wie gewohnt neue Items her. Dafür benötigt ihr aber auch Zapfen und Eicheln - wie ihr die findet, zeigen wir euch an anderer Stelle im Detail.

Wo findet man die Rezepte? Die Anleitungen landen unter anderem als Flaschenpost am Ufer. Allerdings geschieht das äußerst selten, weswegen ihr euch auf die zweite Möglichkeit konzentrieren solltet. Werft die Luftballons, die über euer Eiland schweben, mit eurer Schleuder ab. Dadurch erhaltet ihr die Anleitungen deutlich zügiger.

Folgende Gegenstände stellt ihr mit den Herbstblättern her:

Gegenstand Material Baumfrucht-Bogen 4x Zapfen, 5x Eichel, 5x Herbstblatt, 15x Ast Baumfrucht-Tannenbaum 5x Zaofen, 4x Eichel, 3x Herbstblatt, 8x Ast, 4x Lehm Herbstlaub-Vogelbad-Fels 10x Stein, 3x Herbstblatt Laubhaufen in Rot 3x Herbstblatt, 4x Unkraut Laubhocker 3x Herbstblatt, 3x Holz Herbstlaubtapete 10x Herbstblatt, 5x Holz, 5x Unkraut Herbstlaubboden 10x Herbstblatt, 15x Unkraut Ahorn-Pochette 6x Herbstblatt Ahornschirm 7x Herbstblatt

Bogen, Tannenbaum und Laubhocker könnt ihr zudem per Umgestaltungssets in andere Farben hüllen. Für die ersten beiden Gegenstände benötigt ihr sieben Sets, für den Stuhl drei. So macht ihr aus dem braunen Hocker schnell eine knallgelbe Sitzgelegenheit.

Das ist alles, was ihr zur Herbstblätter-Saison wissen müsst. Denkt daran, dass ihr nur sehr wenig Zeit habt!

Habt ihr schon Lust darauf, euch die neuen, saisonalen Gegenstände zusammenzubauen?