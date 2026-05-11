HeroQuest ist Kult: Da haben die garstigen Grünhäute nix mehr zu lachen, wenn Barbar, Elfe und Co. in den finsteren Verliesen ordentlich Schellen verteilen!

Ein schmaler Lichtkegel fällt auf den staubigen Boden eines Verlieses, in dem seit Äonen kein Sterblicher mehr gewandelt ist. Das ferne Grollen eines Monsters lässt den Boden beben, während vier unerschrockene Abenteurer ihre Waffen ziehen. HeroQuest ist zurück – und mit dieser prachtvollen Neuauflage erlebt ihr den Brettspiel-Klassiker in einer Qualität, die eure Fantasy-Träume wahr werden lässt.

Die gute Nachricht zuerst: Dieses unvergleichliche Gefühl ist zurück. Die Neuauflage von Avalon Hill bewahrt den Geist des Klassikers und kleidet ihn in ein Gewand, das detailverliebter kaum sein könnte. Wenn ihr die wuchtige Box öffnet, strömt euch nicht nur der Geruch von frischem Karton entgegen, sondern auch der Geist dieses zeitlosen Abenteuers.

Es ist faszinierend zu sehen, wie die Designer es geschafft haben, das nostalgische Flair beizubehalten, während die grafische Gestaltung der Karten und Hefte auf ein völlig neues Niveau gehoben wurde. Die Illustrationen sind düster, atmosphärisch und laden dazu ein, sich in der Welt von Zargon – dem Nachfolger des ursprünglichen Morcar – komplett zu verlieren.

Vier gegen die Finsternis: Die Helden und ihre Mission

In HeroQuest schlüpft ihr in die Rollen von vier ikonischen Gestalten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist der Barbar, dessen rohe Gewalt oft die letzte Rettung in brenzligen Situationen ist. Der Zwerg, ein Meister darin, Fallen zu finden und zu entschärfen, bevor sie die Gruppe ins Verderben stürzen. Die Elfe, die flink und geschickt sowohl mit dem Schwert als auch mit den Winden der Magie umgehen kann. Und schließlich der Zauberer, dessen Körperkraft zwar gering ist, dessen Macht über die Elemente jedoch oft über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Ihr müsst als Team agieren, denn HeroQuest verzeiht keine Alleingänge. Das Spielprinzip ist dabei wunderbar zugänglich geblieben: Ein Spieler übernimmt die Rolle des Schreckens-Hexers Zargon. Er kennt die Geheimnisse des Verlieses, er platziert die Monster und er weiß, wo die tödlichen Fallen verborgen liegen. Die anderen Spieler müssen ihre individuellen Fähigkeiten klug kombinieren, um die 14 mitgelieferten Herausforderungen zu bestehen.

Einfach nur zum Dahinschmachten: Die Spielkarten und Figuren von HeroQuest kommen mit wunderschönen Illustrationen daher!

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

Packendes Teamplay: Gemeinsam gegen den Spielleiter Zargon antreten.

Gemeinsam gegen den Spielleiter Zargon antreten. Über 65 Miniaturen: Hochdetaillierte Figuren und 3D-Möbelstücke.

Hochdetaillierte Figuren und 3D-Möbelstücke. Vier mythische Helden: Barbar, Zwerg, Elfe und Zauberer mit eigenen Talenten.

Barbar, Zwerg, Elfe und Zauberer mit eigenen Talenten. Hoher Wiederspielwert: 14 Quests inklusive – eigene Abenteuer leicht erstellbar.

14 Quests inklusive – eigene Abenteuer leicht erstellbar. Design-Meisterwerk: Wunderschöne Illustrationen und hochwertige Spielkarten.

Die Neuauflage von HeroQuest ist ein wahres Fest für die Sinne und eine Verbeugung vor einer Ära, in der Brettspiele noch echte Abenteuer waren. Ob ihr nun die nostalgischen Gefühle eurer Jugend wiederbeleben wollt oder euren Freunden zeigen möchtet, was ein echter Klassiker ist – dieses Spiel gehört in jede gut sortierte Sammlung!