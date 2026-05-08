Die Nintendo Switch 2 wird teurer: Hier bekommt ihr sie noch zum günstigeren Preis!

Die Nintendo Switch 2 steigt bald im Preis: Aber noch könnt ihr euch den innovativen Handheld-Hybriden günstiger schnappen!

Eigentlich wollten wir diesen Sommer doch einfach nur entspannt im Garten sitzen, die Sonne genießen und mit der neuen Nintendo Switch 2 in bunte Welten abtauchen, oder? Aber wie das Leben so spielt, gibt es jetzt eine Nachricht aus Japan, die uns allen ein wenig die Laune verhageln könnte – zumindest, wenn ihr bisher mit dem Kauf gewartet habt.

Nintendo hat nämlich offiziell bestätigt, dass die Preise für ihre neue Hybrid-Konsole weltweit angezogen werden. Auch wir in Deutschland sind davon betroffen. Wir schauen uns mal gemeinsam an, was da genau auf uns zukommt und wie ihr den Aufpreis jetzt noch ganz galant umgehen könnt.

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Bisher konntet ihr die Nintendo Switch 2 für einen UVP von 469,99 Euro ergattern. Das ist zwar schon ein ordentlicher Batzen Geld, aber für die Technik und den Spielspaß, den das Teil liefert, durchaus fair. Ab dem 1. September 2026 sieht die Welt jedoch anders aus: Dann klettert der Preis in Deutschland auf 499,99 Euro.

Das sind also satte 30 Euro mehr, die ihr für dieselbe Hardware auf den Tisch legen müsst. Nintendo begründet diesen Schritt mit den üblichen „veränderten Marktbedingungen“. Das klingt natürlich sehr nach Business-Sprech, bedeutet im Endeffekt aber einfach, dass Produktion, Logistik und die globale Wirtschaftslage den Japanern einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wir kennen das Spiel ja leider schon von Sony und Microsoft, die ihre Konsolenpreise bereits im letzten Jahr angepasst haben.

Noch strahlt das Display hell, doch der Preis trübt bald die Stimmung – sichert euch die Switch 2 lieber jetzt zum alten Preis.

Der globale Trend: Elektronik wird gerade überall teurer

Es ist ja nicht so, dass Nintendo uns ärgern will. Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass es überall teurer wird. In Japan erwischt es die Spieler sogar noch härter: Dort steigen nicht nur die Preise für die Switch 2, sondern auch für die alten Modelle wie die OLED-Version und die Switch Lite. Sogar das Abo für Nintendo Switch Online wird dort teurer.

Wir hier in Deutschland kommen also vergleichsweise glimpflich davon, da sich die Erhöhung bei uns primär auf die neue Konsole konzentriert. Dennoch ist es ein klares Signal der Branche: Günstiger wird es so schnell nicht mehr. Dass die Technikpreise nach dem Launch einer Konsole stabil bleiben oder sogar sinken, gehört scheinbar der Vergangenheit an.