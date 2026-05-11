Nach 29 Jahren: Eines der besten N64-Spiele überhaupt kommt bald als Switch 2-Remake zurück!

Eines der Top-Spiele der N64-Ära kehrt im Juni als Switch 2-Neuauflage zurück.

Erst vor wenigen Tagen hat Nintendo das Remake eines großen Klassikers aus dem Jahr 1997 angekündigt. Jetzt könnt ihr das exklusive Switch 2-Spiel, das schon am 25. Juni erscheinen soll, bereits vorbestellen. Die physische Version bekommt ihr bei Amazon mit der üblichen Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release-Termin noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch den günstigsten Preis:

Übrigens stehen in nächster Zeit noch einige weitere große Switch 2-Neuerscheinungen an. Hier ein paar der wichtigsten:

Das ist das schicke Remake eines N64-Klassikers von 1997!

Star Fox für Switch 2: Das Spiel wurde komplett neu entwickelt, aber die alten Figuren sind natürlich wieder mit dabei.

Wir sprechen hier von Star Fox, der Neuauflage von Star Fox 64 (hierzulande damals als „Lylat Wars“ erschienen). Der im Jahr 1997 erschienene Exklusivtitel war eines der besten und beliebtesten Actionspiele, die der N64 zu bieten hatte, und lässt uns in die Rolle des anthropomorphen Fuchses Fox McCloud schlüpfen. Gemeinsam mit seinem Team soll der Pilot einer Vereinigung von Wissenschaftlern mit finsteren Plänen das Handwerk legen.

In dem Rail-Shooter haben wir uns damals hauptsächlich mithilfe des mit Lasern und Bomben ausgerüsteten Kampfraumschiff Arwing, aber auch mit einem Panzer und einem U-Boot durch 15 Level geballert. Dabei wurden wir auf vielfältige Planeten, in ein Asteroidenfeld und sogar zur Sonne geschickt. Neben dem enormen Abwechslungsreichtum und dem temporeichen Gameplay war der hohe Wiederspielwert eine der großen Stärken des Spiels. Viele Level boten nämlich alternative Wege.

27:40 Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor

Autoplay

Bei dem Remake soll es sich laut Nintendo um ein von Grund auf neu entwickeltes Spiel handeln, das die technischen Möglichkeiten der Switch 2 ausnutzt und somit grafisch auf der Höhe der Zeit ist. Daneben soll es neue Features wie Unterstützung der Maussteuerung geben. Die Story-Kampagne kann jetzt auch im Koop gespielt werden, außerdem gibt es einen neuen Multiplayer-Modus, in dem zwei Vierer-Teams gegeneinander antreten.

Wie originalgetreu die Neuauflage im Detail sein wird, ist momentan noch schwer zu sagen, aber bei der ausführlichen Präsentation waren bereits die bekannten Charaktere, einige der Schauplätze und viele der Spielelemente (einschließlich des Panzers und U-Boots) zu sehen. Die Chancen stehen deshalb gut, dass das Star Fox Remake wieder das alte Spielgefühl liefern wird, nur eben in hübscher Optik und mit neuen Features.