Heute ab 19 Uhr live: PlayStation State of Play, Outriders & mehr

Diesen Donnerstag gibt's auf YouTube und Twitch eine extralange Streaming-Nacht mit dem GamePro-Team. Neben unserem regelmäßigen Gaming-Talk »React Live« zeigen wir euch heute außerdem die Demo zum Koop-Shooter Outriders und schauen uns gemeinsam die neuen Ankündigungen von PlayStation bei der State of Play an.

React Live beginnt heute um 19:00 Uhr und steht im Zeichen von Spielen mit turbulenter Entwicklung. Natscha Becker, Jonas Gössling und Michael Obermeier besprechen nämlich nicht nur das endgültige Ende von Anthem, sondern auch die neuen Tumulte rund um die Entwicklung von Vampire: Bloodlines 2 und Dying Light 2.

Danach spielt Michi mit Daniel Feith und Christian Schneider ab 20:00 Uhr den neuen Shooter Outriders von People Can Fly im Koop. Der soll im April für PC, PlayStation, Xbox und Stadia erscheinen und hat seit seiner ersten Ankündigungen diverse Überarbeitungen erfahren. Was es neues gibt und wie die Entwicklung läuft, besprechen wir außerdem mit Cinematic Capture Artist Sven Liebold von People Can Fly.

Ab 22:30 Uhr stimmen sich Michi, Christian und Ann-Kathrin Kuhls dann auf die PlayStation State of Play ein, bei der ab 23:00 Uhr insgesamt 10 bekannte und neue Spiele für PS4 und 5 vorgestellt werden soll. Wir schauen die Show gemeinsam mit euch und ziehen anschließend noch ein Fazit.

Worum geht's?

Wann fängt es an?

Wie könnt ihr mitmachen?

Während wir natürlich über Dinge sprechen, die uns die Woche aufgefallen sind, wollen wir natürlich auch von euch wissen, was euch diese Woche bewegt. Wenn ihr im Stream dabei sein wollt, schreibt euer Thema mit !thema und eure Frage mit !Frage in den Chat, und wir versuchen, so viele wie möglich in der Show zu beantworten.

