Anthem Next wurde eingestellt: BioWare macht die traurige Nachricht offiziell

Die Gerüchte, dass BioWare und EA intern über die Zukunft von Anthem entscheiden wollen, haben sich bewahrheitet. Das Ergebnis: Die Entwicklung von Anthem Next wurde offiziell eingestellt. Das erklärte BioWares Studio Director Christian Dailey in einem offiziellen Blog-Post.

Der Traum von Anthem 2.0 ist vorbei

Ende 2019 begann BioWare damit, Anthem komplett zu überarbeiten, um den kritisierten SciFi-Shooter eine neue Chance zu geben. Vor allem das Loot-System und der Endgame-Content sollte verbessert werden und Spielen wie Destiny mehr Konkurrenz machen. Seitdem warten Fans auf das Ergebnis, das auf den Namen Anthem Next hören sollte.

Das finale Anthem 2.0 wird aber nicht mehr das Licht der Videospielwelt erblicken. Diese schwere Entscheidung teilte Dailey heute mit und erklärte zeitgleich, wie es um den aktuell laufenden Live-Dienst steht:

"Freunde, im Geiste der Transparenz und des Abschlusses wollten wir mitteilen, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, unsere neue Entwicklungsarbeit an Anthem (auch bekannt als Anthem NEXT) einzustellen. Wir werden den Anthem-Live-Service jedoch weiterhin so betreiben, wie er heute existiert."

Als Grund nannte er die zusätzlichen Herausforderungen, die sich durch die Covid-19-Pandemie erheben haben:

"2020 war jedoch ein Jahr wie kein anderes und obwohl wir bei all unseren Spielprojekten bei BioWare weiterhin Fortschritte erzielen, hat die Arbeit von zu Hause während der Pandemie unsere Produktivität beeinflusst und nicht alles, was wir als Studio vor COVID-19 geplant hatten, konnte erreicht werden, ohne unsere Teams übermäßig zu belasten."

In diesem Zusammenhang bedankte er sich noch einmal bei seinem Team, aber auch bei der Anthem-Community, die mit ihrem Feedback auch in Zukunft mit Sicherheit die Richtung des Teams mitbestimmen werden.

Wie geht's bei BioWare ohne Anthem Next weiter?

Auch ohne Anthem Next hat BioWare noch einiges zu tun. Neben der Arbeit an einem komplett neuen Mass Effect-Teil steht am 14. Mai 2021 der Release von Mass Effect: Legendary Edition an. Dabei handelt es sich um die Remaster der Trilogie, zu der ihr in den folgenden Artikeln mehr erfahrt:

Außerdem arbeiten die Entwickler von BioWare an dem Rollenspiel-Nachfolger Dragon Age 4. Ebenso stehen für das PC-Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic weitere Updates auf dem Plan.

Was sagt ihr zu der Einstellung von Anthem Next? Seid ihr traurig darüber? Und habt ihr diesen Schritt vielleicht sogar erwartet?