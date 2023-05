Heute Abend bei Pro7 Maxx: Im dritten Naruto Shippuden-Film ist Kakashis Sharingan in Gefahr

Naruto-Fans aufgepasst! Heute Abend könnt ihr euch den Film 'Naruto Shippuden: Die Erben des Willens des Feuers' (The Will of Fire) im Free-TV anschauen. Der dritte Shippuden-Film ist der insgesamt dritte Naruto-Film, der nach der Anime-Folge 126 ansetzt, aber eine in sich geschlossene Geschichte erzählt.

Der TV-Tipp in der Übersicht:

Film: Naruto Shippuden The Movie: Die Erben des Willens des Feuers

Naruto Shippuden The Movie: Die Erben des Willens des Feuers Sender: ProSieben Maxx

ProSieben Maxx Termin: 26. Mai 2023 um 20:15 Uhr

26. Mai 2023 um 20:15 Uhr Filmlänge: 95 Minuten

95 Minuten FKS: ab 12 Jahren

Darum geht's: Als immer mehr Ninja mit mächtigen Kekkei Genkai (von Clans vererbte mächtige Fähigkeiten wie das Sharingan) verschwinden, gerät das Dorf Konohagakure in Verdacht, etwas damit zu tun zu haben. Der vierte Shinobi-Krieg droht auszubrechen. Um das zu verhindern, will Sensei Kakashi, der das seltene Sharingan besitzt, sich opfern. Naruto will das natürlich nicht zulassen und treibt seine Shinobi-Freunde dazu an, Sensei Kakashi zu retten und dem wahren Übeltäter Hiruko – einen abtrünnigen Ninja – das Handwerk zu legen.

Hier seht ihr den Trailer zum Shippuden-Film 'Die Erben des Willens des Feuers':

1:37 Der dritte Naruto Shippuden-Film 'Die Erben des Willens des Feuers' im deutschen Trailer

Pro7 Maxx hat reichlich Anime auf Lager

