Heute läuft einer meiner liebsten Disney-Filme im TV - seine Heldin war ein wichtiges Vorbild für mich

Mulan wird auf ihrer Reise von einigen Freunden begleitet. (Bild: Disney)

Falls ihr eine Portion Disney braucht, aber den Streaming-Dienst des Micky Mouse-Konzerns nicht abonniert habt bzw. kein Abo wollt, solltet ihr heute Abend im Free-TV einschalten. Denn dort könnt ihr einen Disney-Klassiker schauen, der auch heute noch gut unterhält und eine starke Message in sich trägt.

Diesen Disney-Klassiker solltet ihr heute Abend nicht verpassen

Film: Mulan

Mulan Sender: Disney Channel (Free-TV)

Disney Channel (Free-TV) Wann? 24. April um 20:15 Uhr

24. April um 20:15 Uhr Dauer: ca. 105 Minuten

ca. 105 Minuten FSK: ab 0 Jahren

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Darum geht's in Mulan (1998)

Der Zeichentrickfilm von 1998 interpretiert eine chinesische Ballade. In dem Disney-Werk begleiten wir Fa Mulan, eine mutige und intelligente junge Frau, die unter den gesellschaftlichen Normen und Rollenvorstellungen im alten China leidet. Sie soll verheiratet werden und sich entsprechend benehmen, was ihr so gar nicht zusagt.

Als dann die Hunnen das Land angreifen, wird je ein Mann aus jeder Familie zum Wehrdienst einberufen. In Mulans Fall bedeutet das, dass ihr alter und kranker Vater an die Front muss. Kurzerhand entschließt sie, seinen Platz einzunehmen, indem sie sich als Sohn der Familie ausgibt. Mit diesem Geheimnis und ohne Kampferfahrung spielt sie allerdings mit dem Feuer.

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