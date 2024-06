Disney Dreamlight Valley: Mulan und Mushu freischalten - Alle Teile der Trainingsuniform sowie Mulans Schlüssel finden und alle Quests abschließen

So bekommt ihr Mulan und Mushu für euer Valley.

Mit dem neuesten Update in Disney Dreamlight Valley sind auch zwei neuen Charaktere dazugekommen, die ihr in euer Valley holen könnt: Mulan und Mushu. Wir verraten euch, wie ihr Mulan freischaltet.

Mulans Reich freischalten und alle Teile der Trainingsuniform finden

Bevor ihr Mulan in euer Valley einladen könnt, müsst ihr zuerst ihr Reich im Traumschloss freischalten. Dafür braucht ihr 15.000 Dreamlight.

Habt ihr die ausgegeben, könnt ihr das Reich betreten und hier Mushu im Lager finden. Sprecht mit ihm und ihr müsst einige Steine mit euer Spitzhacke zerbrechen, umgekippte Reischalen mit eurer Schaufel aufräumen und den Kessel am Eingang des Lagers wieder aufstellen. Habt ihr das getan, müsst ihr als nächstes die vier Teile einer Trainingsuniform sammeln.

Hier findet ihr alle vier Teile der Trainingsuniform:

Trainingshose : Geht aus dem Lager raus und haltet euch an der Weggabelung rechts, die Hose liegt auf dem ersten Baum, der euch über den Weg läuft.

: Geht aus dem Lager raus und haltet euch an der Weggabelung rechts, die Hose liegt auf dem ersten Baum, der euch über den Weg läuft. Trainingsoberteil : Findet ihr im Zelt rechts vom Gong.

: Findet ihr im Zelt rechts vom Gong. Trainingsschuhe : Geht aus dem Lager raus und folgt dem linken Weg, die Schuhe liegen auf einem Stein neben dem Pfad.

: Geht aus dem Lager raus und folgt dem linken Weg, die Schuhe liegen auf einem Stein neben dem Pfad. Trainingssocken: Findet ihr in einem der äußersten Zelte, haltet euch dafür beim Kessel links.

Braucht ihr etwas visuelle Unterstützung, findet ihr hier einen Walkthrough für die erste Quest "Ein neuer Rekrut":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

YouTube-Inhalte erlauben

Link zum YouTube-Inhalt

Mushus Congee zubereiten

Anschließend bringt ihr Mushu die Trainingsuniform und zieht sie dann über das Kleidungsmenü an. Danach sollt ihr Mushus Congee herstellen. Dazu braucht ihr jeweils einmal:

Champignon

Ei

Ingwer

Knoblauch

Reis

Die Zutaten müsst ihr nicht selbst sammeln, ihr findet sie auf dem Tisch neben dem Kessel, wo ihr das Gericht auch gleich kochen könnt. Läutet anschließend den Gong im Zelt und Mulan taucht auf. Damit ist die Quest "Ein neuer Rekrut" abgeschlossen.

Drachenstatue herstellen für Quest "Die Drachenarmee"

Als nächstes sollt ihr für Mushu eine Drachenstatue herstellen. Dafür müsst ihr Schlamm aus den Drecklöchern rund um das Lager mit eurer Schaufel sammeln und die drei Wassereimer finden, die allesamt in der Nähe des Wassers verteilt sind. Vergesst nicht, auch ein Foto von Mushu mit eurer Kamera zu machen!

Stellt dann die ungebrannte Drachenstatue an der Werkbank her und legt sie zusammen mit etwas Brennholz in den Brennofen, der links von Mushu steht. Dann könnt ihr erstmal nichts weiter tun, weshalb ihr als nächstes mit Mulan sprecht.

Quest "Das Training der Verteidiger" abschließen

Diese Quest ist relativ simpel, ihr müsst die folgenden drei Aufgaben abschließen:

Angeln : Angelt an den 10 goldenen Angelstellen um das Lager, sprecht dann mit Mulan und werft die Fische in den Kessel.

: Angelt an den 10 goldenen Angelstellen um das Lager, sprecht dann mit Mulan und werft die Fische in den Kessel. Ziegel zerbrechen : Dafür müsst ihr einfach mit der Spitzhacke die 8 grauen Blöcke im Lager zerschlagen.

: Dafür müsst ihr einfach mit der Spitzhacke die 8 grauen Blöcke im Lager zerschlagen. Orientierungslauf: Sprecht mit Mulan und folgt ihr, sie führt euch zum Eingang des Labyrinths. Legt die Gewichte (über die Garderobe) an, die sie euch gibt und sammelt die 8 Kieselsteine im Labyrinth.

Die Kieselsteine für den Orientierungslauf sollten nicht schwer zu finden sein, es sind die glitzernden Haufen auf dem Boden. Der einzig etwas fiesere Kiesel ist direkt hinter der Eingangstür zum Labyrinth versteckt.

Dann könnt ihr zu Mulan zurückkehren und die "Die Drachenarmee"-Quest bei Mushu abschließen. Es kann sein, dass er mit dem Brennen der Statuen noch nicht ganz fertig ist. Dann müsst ihr einfach ein Weilchen warten, die Quest schreitet von alleine fort. Ihr könnt in der Zeit auch andere Quests machen.

Hier findet ihr auch für die Quests "Die Drachenarmee" und "Das Training der Verteidiger" einen Video-Walkthrough:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

YouTube-Inhalte erlauben

Link zum YouTube-Inhalt

Quest "Die Straße räumen" abschließen und Mulan ins Valley einladen

Damit sind wir bei der letzten größeren Quest. Dafür müsst ihr die Straße von Trümmern befreien, indem ihr 8 Sandhaufen, 7 Steine und 10 zerbrochene Baumstämme aufsammelt. Nehmt dann die Blumensamen, die Mulan euch gibt und pflanzt sie in die Erdlöcher überall auf der Straße. Vergesst auch nicht, sie zu gießen.

Stellt dann mit den Fasern und braunem Sand 20 Sandsäcke an der Werkbank her. Folgt danach Mulan und stellt sie auf – jetzt könnt ihr sie theoretisch in euer Lager einladen, aber ihr müsst noch etwas erledigen, bevor sie euch folgt.

Redet also mit Mushu und sammelt 25 Holzscheite: Die könnt ihr einfach aus dem Wasser um das Lager angeln. Stellt daraus an der Werkbank (unter Zäune und Wege) einen Holzzaun her und platziert ihn am Fuß des Berges bei der langen Einkerbung.

Nach der Cutscene beauftragt Mulan euch, ihr Haus im Valley aufzustellen. Tut das und zahlt die 20.000 Münzen für den Bau und schon könnt ihr Mulan im Valley willkommen heißen.

Mushu freischalten und Mulans Schlüssel finden

Wie ihr vielleicht gemerkt habt, folgt Mushu euch nicht automatisch ins Valley. Ihr müsst also noch einmal zurück in Mulans Königreich und hier mit ihm sprechen. Er beauftragt euch dann, Mulans Schlüssel zu finden.

Geht dafür aus dem Lager raus und haltet euch auf dem rechten Pfad. Dort, wo der Weg durch drei Karren versperrt ist, findet ihr den Schlüssel links vor einem Stein. Kehrt dann zu Mushu zurück und er führt euch zu einer Kiste, die ihr jetzt öffnen könnt. Ihr erhaltet nun das Schwert des Verteidigers und könnt Mushu als neuen Bewohner im Valley begrüßen.