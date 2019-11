Hideo Kojima steht jetzt im Guinness-Buch der Rekorde - gleich zwei Mal

Unabhängig davon, wie gut sich Death Stranding am Ende verkaufen wird, kann wohl gesagt werden, dass Hideo Kojima eine erfolgreiche Karriere hinter sich hat. Und jetzt hat es der Entwickler sogar in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft - nur hat das so gar nichts mit seinen Videospielen zu tun.

Sondern einfach damit, wie beliebt Kojima ist.

Die beiden Rekorde, die Kojima aufgestellt hat, beziehen sich nämlich auf die Menge an Followern, die er auf Twitter und Instagram angesammelt hat. Ja, richtig gehört. Auf Twitter gab der offizielle GuinnessWorldRecords-Account die Verleihung bekannt:

Game creator Hideo Kojima (@HIDEO_KOJIMA_EN) is now a record holder for:

? Most followers on Twitter for a video game director



? Most followers on Instagram for a video game director#DeathStranding#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/dywSzoNwlE