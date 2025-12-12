High Above: Neues Cozy-Game lässt mich auf den Dächern dieser Welt den Alltagsstress vergessen

Also wenn diese Dachterasse nicht einladend ist, dann weiß ich es auch nicht.

Spiel: High Above Entwickler: DVIsion Games (Aleksandr Demchenko) Publisher: UNIKAT Label Genre: Cozy Buildung / Sandbox / Simulation Plattform: Steam Preis: TBA

Falls euch der Alltagsstress über den Kopf wächst oder ihr den schlechten Nachrichten dieser Welt etwas entfliehen wollt, habe ich hier einen kleinen Vorschlag für euch: Schaut auf Steam vorbei, ladet euch die Demo von High Above herunter, baut drauf los und versinkt so verträumt in einer anderen Welt.

Für mich hat das bereits in der begrenzten Testversion gut funktioniert. Da das Cozy Game, in dem wir ganz ohne Zeitdruck Dachterrassen bauen und dekorieren, aber noch nicht fertig ist, habe ich mich mit dem Entwickler Aleksandr und seinem Publisher UNIKAT Label zusammengesetzt, um noch mehr über den kommenden Indie-Titel herauszufinden.

Bevor ich euch aber mit auf meine Dachterrasse nehme, habe ich hier einen Trailer für euch, der euch einen guten Eindruck vom Spiel verschafft:

1:10 In diesem entspannten Cozy-Titel gestalten wir wunderschöne Rückzugsorte in luftigen Höhen

Mediterranes Flair oder lieber Zen? Sogar Cyberpunk geht Cozy

Wer von High Above noch nichts mitgekommen hat: Dabei handelt es sich um ein kleines Ein-Mann-Projekt von DVision Games, das uns hoch oben auf den Dächern einen Zufluchtsort bieten will, um den Stress und die Sorgen "am Boden" etwas hinter uns zu lassen. Alles was wir dafür brauchen sind ein paar einfache Bau-Tools und passende Objekte – mit denen erschaffen wir dann idyllische Dachterrassen.

Im freien Baumodus können wir nach Lust und Laune Dächer hochziehen und gestalten. Wir wählen zu Beginn lediglich zwischen den Themen aus: Modern, Mediterran, Asia oder Cyberpunk. All diese Settings bringen ihre eigenen Deko-Objekte mit, die wir frei rotieren und platzieren können. Besonders cool: Lichterketten lassen sich ganz einfach an einer Häuserkante anbringen und etwa quer über den Platz bis zu einem Geländer ziehen und dort andocken.

Zusammen mit der Möglichkeit ganze Dächerblöcke oder Strukturen wie Pools ganz leicht in der Höhe, Tiefe und Breite anzupassen, aus diversen Böden und Wänden zu wählen und sogar einzelne "Räume" wie ein Gewächshaus einzurichten, fühlt sich das als Die Sims 4-Spielerin sehr intuitiv an. Erwartet aber keine kompletten Stockwerke mit Zimmern, die ihr dekorieren könnt. Der Fokus liegt auf den gemütlichen Dachterrassen.

Das Gewächshaus ist wie ein eigener Raum zu verstehen, den wir einrichten können.

Eine Funktion, mit der ich einzelne Schritte rückgängig machen oder alternativ wiederholen kann, fehlte mir in der Demo noch – die ist aber für den Release fest eingeplant. Dafür konnte ich schon mit dem Fotomodus und der Tageszeit etwas herumspielen.

Falls ihr euch so wie ich fragt, ob wir alle Objekte in jedem Setting nutzen können: Nein, leider nicht. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht früher oder später möglich sein wird. Sofern genug Spieler*innen Wünsche für High Above haben, möchte der Entwickler später schauen, ob er diese umsetzen kann.

Vorerst liegt der Fokus aber darin, die vier Themen ordentlich mit Dekoration zu füllen und bis zum Release fehlende Features wie Katzen einzufügen. Die kleinen Fellknäule sollen auf unseren Dächern herumstreunen und etwas Leben in die Bude bringen, ähnlich wie es die Schafe in Tiny Glade tun.

Omi will eine gemütliche Leseecke - und viele, viele Blumen

Im Charakter-Modus erfülle ich mit begrenztem Budget die Wünsche verschiedener Personen.

Apropos Leben in die Bude auf die Dächer bringen: Ihr habt es auf den Screenshots meiner Demo-Session vielleicht schon gesehen, dort chillt Omi gemütlich im Schaukelstuhl und schmökert in einem Buch. Das liegt daran, dass ich in der Demo nicht den freien Bau- sondern den Charakter-Modus ausgetestet habe.

In dem bekommen wir Charaktere vorgesetzt, die spezielle Einrichtungswünsche haben. Die liebreizende Oma zum Beispiel wollte eine Leseecke und ein Gewächshaus. Gesagt, getan – sofern das Budget denn reicht. Zur Belohnung winken dann neue einzigartige Gegenstände. Aber keine Sorge, der Großteil ist direkt verfügbar.

Auf dem Screenshot nicht zu sehen: Oben auf dem Turm befindet sich noch ihr Enkel, ein eifriger Hobby-Astrologe, der vom stressigen Studium eine Auszeit sucht und sich daher ein Teleskop wünschte. Zumindest habe ich mir diese Hintergrundgeschichte so zusammengesponnen. Denn High Above erzählt keine eigene Story, sondern will uns eher dazu anregen, dass wir uns solche Geschichten selbst im Kopf ausmalen.

Als langjährige Sims-Spielerin kam mir da direkt in den Sinn: Kann ich die Charaktere auch anpassen? Auch hier ist die Antwort nein – zumindest ursprünglich nicht. Nachdem mehrere Personen, darunter auch ich, diese Idee angesprochen hatten, sieht der Plan nun vor, eine leichte Anpassung der Personen einzubauen.

Fazit der Redaktion

@annika908.bsky.social Als Sims-Veteranin und Fan von kleinen Cozy-Titeln wie Tiny Glade und Unpacking hat mich High Above direkt angesprochen. Das mediterrane Thema in der Demo hat mich bereits verträumt dekorieren lassen und alles um mich herum für kurze Zeit vergessen lassen. Vor allem der Charakter-Modus, der mir ein kleine Ausgabe vorgibt und herausfordert, ohne wirklich Druck zu machen, hat mir sehr gut gefallen. Denn ich bin längst nicht so kreativ wie viele andere Spieler*innen da draußen und daher froh, wenn ich eine grobe Richtung vorgegeben bekommen. High Above wirkt mit seinen Funktionen und Objekten zudem angenehm überschaubar und gleichzeitig aber auch abwechslungsreich genug, um länger zu motivieren. Zusammen mit neuen Funktionen, die die Community jetzt schon angestoßen hat, könnte das ein kleiner, sehr netter Indie-Titel werden, um abzuschalten.

Wann erscheint High Above? Irgendwann 2026 soll es auf Steam erscheinen. Konsolen-Versionen wurden noch nicht bestätigt, aber sind durchaus geplant, sollte es auf viel Gegenliebe stoßen. Der Preis steht noch nicht fest, aber mir wurde verraten, dass ihr für den Titel nicht zu tief in die Tasche greifen müsst, weil die Zeiten aktuell schon schwer genug seien.

Falls ihr euch über High Above auf dem Laufenden halten und austauschen wollt – oder sogar noch Ideen für das Spiel habt – findet ihr auf dem Discord-Server zum Spiel den passenden Raum dafür. Dort findet ihr auch schon jetzt atemberaubende Kreationen auf der Demo.

Was ist euer Eindruck bisher von High Above? Könnte das ein neues Cozy Game für euch sein? Habt ihr es vielleicht schon in der Demo gespielt? Lasst mir eure Gedanken zum Spiel gerne in den Kommentaren da.