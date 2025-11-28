Die Switch 2 hat ein großes Problem mit dem Dock - aber die Lösung hat mich gerade mal 6 Cent gekostet

Die hauseigene Displayschutzfolie der Nintendo Switch 2 kann schnell zerkratzen, besonders im Dock. Ausgerechnet ein paar günstige Filzgleiter waren für Eleen die Lösung.

Eleen Reinke
28.11.2025 | 17:30 Uhr

Was haben Filzgleiter mit einer Switch 2 zu tun? Sie sind eine super DIY-Lösung, um das Display zu schützen! Was haben Filzgleiter mit einer Switch 2 zu tun? Sie sind eine super DIY-Lösung, um das Display zu schützen!

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die Nintendo Switch 2 ist ihrem Vorgänger in so ziemlich allen Bereichen überlegen. Nicht nur hat sie technisch einiges auf bzw. im Kasten, auch bei den verbauten Teilen wie etwa den magnetischen JoyCons gabs ein deutliches Upgrade. Allerdings hat die Hybridkonsole auch eine große Schwäche – oder besser gesagt ihre Dockingstation.

Das Dock sorgt nämlich extrem schnell für Kratzer auf dem Bildschirm, selbst wenn die Switch 2 nicht groß bewegt wird. Das ist auch kein Einzelfall, wie zahlreiche Threads auf Reddit und Co. belegen.

Auch meine Kollegin Rae musste das bei ihrer Switch 2 erleben. Da ich meine Konsole erst vor ein paar Wochen gekauft habe, hatte sie mich dann zum Glück vorgewarnt.

Video starten 18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Die einfachste Lösung für das Problem wäre hier natürlich eine Panzerglasfolie. Tatsächlich hatte ich die auch zusammen mit der Switch 2 bestellt, sie hat allerdings ein paar Tage länger in der Post gebraucht. 

Wie zwei Filzgleiter meine Switch 2 beschützen

Weil ich meine neue Konsole natürlich benutzen wollte und obendrein zu der Zeit das neue Pokémon Legenden Z-A getestet habe, musste ich also zu einer etwas ungewöhnlichen Lösung greifen – und entschied mich für Filzgleiter.

Eigentlich sind die runden, selbstklebenden Pads aus Filz dazu da, an Beine von Stühlen und anderen Möbeln geklebt zu werden, damit sie empfindliche Böden nicht zerkratzen, wenn man sie darüber schiebt.

selbstklebende Filzgleiter, 123 Stück
selbstklebende Filzgleiter, 123 Stück
Filzgleiter in verschiedenen Formen und Größen. Perfekt, um Oberflächen vor Kratzern durch das Rücken von Stühlen, Couch und Co. zu schützen.
7,99 €5,87 €

Da ich dank meiner Couch noch eine Packung Filzgleiter da hatte (für 100 Stück hab ich knapp 3,50 Euro gezahlt), dachte ich mir: Das könnte doch funktionieren!

Also hab ich kurzerhand in der Dockingstation innen jeweils links und rechts einen Filzgleiter an die Seite geklebt, die dem Bildschirm der Switch 2 zugewandt ist. Wo meine Switch 2 beim Probe-Einstecken zuvor noch ordentlich im Dock hin und her gewackelt hatte, konnte ich jetzt direkt einen Unterschied merken.

So sieht die Filzgleiter-Konstruktion in der Switch 2-Dockingstation aus. So sieht die Filzgleiter-Konstruktion in der Switch 2-Dockingstation aus.

Die Pads wirken wie eine Art Stopper oder Buffer, sodass sich die Switch 2 deutlich weniger bewegen und nicht mehr direkt an die Innenseite stoßen kann. Und siehe da: auch nach tagelanger Benutzung und mehrmaligem Reinstecken und Rausziehen der Konsole hatte ich keine Kratzer auf dem Display. Für 3 Cent pro Filzgleiter konnte ich also meine 460 Euro-Konsole vor Kratzern retten.

ivoler Panzerglas für Nintendo Switch 2 (3 Stück)
ivoler Panzerglas für Nintendo Switch 2 (3 Stück)
Die Schutzfolie mit abgerundeten Ecken lässt sich einfach auf den Bildschirm kleben, um die Switch 2 vor Kratzern zu schützen.
6,95 €5,89 €

Inzwischen wird das teure Stück Technik bei mir natürlich auch mit einer Panzerglasfolie geschützt. Schließlich hilft die auch unterwegs. Die Filzgleiter kleben aber noch immer in meiner Dockingstation – immerhin geben sie der Konsole auch zusätzlichen Halt. Und der schadet auch mit Displayfolie nicht.

Eleen Reinke
Eleen Reinke

Filzgleiter sind vielleicht eine eher unkonventionelle Schutzmaßnahme für die Switch 2, hier gibt es sicherlich professionellere Lösungen. Aber solange es funktioniert! Und ein wenig Freude ist auch einfach dabei, Nutzgegenstände sinnvoll zweckzuentfremden, das muss ich schon zugeben.

Wie schützt ihr eure teure Technik? Würdet ihr auf solche DIY-Lösungen zurückgreifen oder ist euch das nicht geheuer?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Mario-Spiel jetzt für 11,99€ im Angebot: Amazon startet zum Black Friday ein besonderes Switch-Schnäppchen!
1
Mario-Spiel jetzt für 11,99€ im Angebot: Amazon startet zum Black Friday ein besonderes Switch-Schnäppchen!
2
Über 600 Tonies zu Hammerpreisen am Black Friday: Die besten Angebote von Toniefiguren & Box - empfohlen von einem Papa!
3
Ich habe schon viele LEGO-Alternativen getestet und eine Marke stellt für mich alle anderen in den Schatten
4
ALLE Switch-Spiele ab jetzt im Angebot: MediaMarkt startet Black-Friday-Aktion mit 500 Deals für Switch & Switch 2!
5
4K-TVs können einpacken: Eine völlig andere Art von Fernseher sprengt alle Dimensionen - am Black Friday ist die Zukunft des Heimkinos günstig wie nie!
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Silent Hill: Mehr als 20 Jahre lang glaubten viele Fans, in der Stadt fällt Asche vom Himmel, aber die Antwort ist viel einfacher   16     2

vor 11 Minuten

Silent Hill: Mehr als 20 Jahre lang glaubten viele Fans, in der Stadt fällt Asche vom Himmel, aber die Antwort ist viel einfacher
Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen   2     3

vor 26 Minuten

Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen
Ich habe all meine Streaming-Dienste vor Monaten gekündigt - die für mich beste Plattform gibt es ab nicht einmal 4€ und Netflix oder Disney+ sind dabei!

vor 26 Minuten

Ich habe all meine Streaming-Dienste vor Monaten gekündigt - die für mich beste Plattform gibt es ab nicht einmal 4€ und Netflix oder Disney+ sind dabei!
PS Plus - Sony nimmt euch im Dezember 2025 ganze 10 Spiele weg, darunter einige Hochkaräter   1     2

vor 41 Minuten

PS Plus - Sony nimmt euch im Dezember 2025 ganze 10 Spiele weg, darunter einige Hochkaräter
mehr anzeigen