Hitman 3: Alle Orte des Sequels vorgestellt & Berlin ist dabei

In Hitman 3 werdet ihr einige interessante Orte bereisen, zu denen euch die Aufträge führen. Wir listen euch diese Orte hier auf.

Achtung! Ab jetzt folgen Spoiler!

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate - Das Spiel beginnt in Dubai, auf dem Dach der Welt. Ihr nehmt an der Eröffnungsfeier des höchsten Gebäudes der Welt teil und dürft dessen oberste Etagen erkunden.

Dartmoor, Vereinigtes Königreich - Nach dem Dubai-Einsatz reist Agent 47 nach England, zum historischen Thornbridge Manor. Dort erwartet euch eine Mission mit einem Krimi-Twist. In dieser schlüpft ihr in die Rolle eines Detektivs, um einen Mord aufzuklären, müsst aber gleichzeitig auch euer Ziel eliminieren.

Berlin, Deutschland - In der Mitte des Spiels findet sich 47 in Deutschland wieder. Ihr erkundet die Außenbezirke von Berlin, einer Stadt, die für ihre Atmosphäre und ihr chaotisches Nachtleben bekannt ist.

Chongqing, China - In China arbeitet sich Agent 47 durch Straßen voller belebter Cafés, kleiner Geschäfte und Essensstände in einer Megastadt, die voller Geheimnisse steckt.

Mendoza, Argentinien - Die vorletzte Mission von Hitman 3 führt Agent 47 nach Argentinien in eine der bekanntesten Weinregionen Südamerikas. Dieser Ort wird euch mit sanften Hügeln und wundervollen Aussichten erfreuen.

Karpaten, Rumänien - Im Epilog von Hitman 3 kehrt Agent 47 nach Rumänien zurück, um dort die letzte Mission der World of Assassination-Trilogie in den Karpaten zu absolvieren.

Hitman 3 erscheint am 20. Januar für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie Google Stadia und PC. Eine Version für Nintendo Switch befindet sich in Arbeit und wird per Cloud Streaming spielbar sein.

Freut ihr euch schon auf Hitman 3? Welchen Ort findet ihr am spannendsten?