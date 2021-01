Manche Speedruns nutzen Glitches, manche nutzen Cheats und manche basieren einfach nur auf einer guten Planung und schnellen Reflexen. So auch der Any%-Run des Hitman 3-Levels "On Top of the World". Any% bedeutet, dass das Level nur geschafft werden muss, also ohne Nebenaufgaben oder besondere Konditionen. Der Rekord für den Abschluss des Dubai-Levels liegt laut Speedrun.com momentan bei acht Sekunden. Allerdings ist die Speedrun-Community dabei, den Run weiter zu perfektionieren und die Zeit zu verbessern.

Und dabei ist Hitman 3 erst seit wenigen Tagen im Handel erhältlich. Hier seht ihr Dubai im Trailer:

Wie kommt die Zeit zustande? Man könnte fast meinen, die Entwickler hätten beim Level-Design einen Fehler gemacht, aber tatsächlich hat IO Interactive wohl einfach nicht mit einer solch simplen Lösung gerechnet. Die Spieler*innen betreten eine gut besuchte Party, auf der zwei Ziele ausgeschaltet werden müssen. Anstatt einen ausgeklügelten Plan zu entwickeln, rennen sie mit Agent 47 einfach eine Treppe hoch und erschießen die Beiden, sobald sie spawnen. Nicht nur der Auftragskiller ist inzwischen erfahrener, sondern auch die Community.

Im folgenden Video seht ihr, wie Der_Lauch_Linus "On Top of the World" in neun Sekunden abschließt (und dabei versucht, seine Familie nicht zu wecken). Auch wenn sein Rekord inzwischen geschlagen wurde, hat der Clip einen besonderen Charme:

Schleichen dauert auch nicht viel länger

Wer jetzt meint, auf die Rambo-Art ist das ja nicht so schwer: Youtuber und Streamer GuLe hat das Dubai-Level mit dem "Silent Assassination"-Rang abgeschlossen - in nur 17 Sekunden. Die Taktik, die er dafür nutzt, ist völlig verrückt. Mit einigen Schüssen lenkt er die Wachen ab und lockt die Ziele ans Geländer. Der Rest ist Formsache:

Agent 47 bekommt offensichtlich keinen Stundenlohn für seine Aufträge.

Wenn ihr wissen wollt, welche Orte Agent 47 in Hitman 3 sonst noch besucht, dann haben wir folgenden Artikel für euch:

