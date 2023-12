Hogwarts Legacy im Angebot: Bei Amazon gibt’s den Open-World-Hits jetzt am günstigsten

Amazon hat gerade einen Spiele-Sale gestartet, durch den es nicht nur Hogwarts Legacy günstiger gibt.

Falls ihr nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für einen Harry Potter-Fan sucht, habt ihr jetzt die Gelegenheit zu einem Schnäppchen: Bei Amazon gibt’s gerade die erst vor einigen Wochen erschienene Switch-Version des Open-World-Hits Hogwarts Legacy im Angebot. Ihr zahlt nur noch 47,99€. Auch die PlayStation-Versionen gibt es günstiger: Für PS5 bezahlt ihr noch 41,90€, die PS4-Fassung kostet nur 38,99€:

Laut Vergleichsplattformen ist Amazon zumindest dann in allen drei Fällen am günstigsten, wenn man die bei kleineren Shops oft hohen Versandkosten einberechnet. Die Versionen für Xbox Series und Xbox One gibt’s übrigens leider nicht so günstig, weil diese bei Amazon schon ausverkauft und nur noch über Marktplatzhändler verfügbar sind.

Weitere Angebote im Amazon Spiele-Sale

2:42 Persona 5 Tactica stellt das rundenbasierte Strategie-System im Trailer vor

Hogwarts Legacy ist aber nicht das einzige reduzierte Spiel bei Amazon. Das Angebot ist Teil eines größeren Sales mit Titeln, die in Deutschland von Plaion (ehemals Koch Media, heute Teil von THQ Nordic) vertrieben werden. Dazu gehören beispielsweise RPG-Hits von Square Enix sowie spannende AA-Titel von Focus Home Interactive. Sogar das brandneue Persona 5 Tactica ist mit dabei. Hier eine Auswahl:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Noch mehr Spiele günstig abstauben

Bei MediaMarkt läuft bis zum 19. Dezember eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS5, PS4, Xbox und PC.

Nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Händlern könnt ihr in der Vorweihnachtszeit günstige Spiele abstauben. Bei MediaMarkt läuft gerade beispielsweise eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS5, PS4, Xbox und PC, bei GameStop gibt’s außerdem ein paar Switch-Hits wie Pokémon-Legenden: Arceus günstiger.

