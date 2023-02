Hogwarts Legacy bekommt wohl doch DLCs: Entwickler macht jetzt Hoffnung

Bekommt Hogwarts Legacy DLCs oder nicht? Diese Frage beschäftigt etliche Spieler und Spieler*innen bereits zwei Wochen nach dem Release des Open World-Spiels. Kein Wunder: Hogwarts Legacy feiert große Erfolge und Fans haben etliche Wünsche für weitere Inhalte, so zum Beispiel Quidditch.



Also, wie stehen die DLC-Chancen? Aktuell nicht schlecht. Denn ein Entwickler, genauer gesagt Lead Story-Tech Eric Brown erklärt jetzt auf Twitter, warum Avalanche und Warner bislang noch keine DLCs angekündigt haben und wann der perfekte Enthüllungszeit dafür wäre.

Was sagt er genau? Die Verantwortlichen hätten demnach bislang noch keinen DLC für Hogwarts Legacy angekündigt, schlicht und einfach, weil das Spiel noch gar nicht für alle Plattformen erschienen ist. Bislang ist das Open World-Abenteuer nämlich nur für Xbox Series X/S, PS5 und PC erhältlich. Etliche Fans warten also noch auf den Last Gen-Release und genau diese Gruppe soll laut Avalanche und Warner nicht zu kurz kommen.

Wann erscheint Hogwarts Legacy für PS4, Xbox One und Switch? Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen am 4. April 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

Infos zu einem Hogwarts Legacy-DLC dürfte es demnach frühestens im Sommer 2023 geben.

Mit seinem Tweet bezieht sich Eric Brown auf die Aussage von Game Director Alan Tew, der im Zuge des IGN Fan-Festes verlauten ließ, dass das Studio derzeit keine Pläne für zusätzliche Hogwarts Inhalte hätte. Aber auch bei diesem Statement handelt es sich nicht um eine klare Absage: Derzeit (!) wolle sich Avalanche nicht zu DLCs äußern, aber womöglich eben dann, wenn das Spiel für alle geplanten Plattformen erhältlich ist.

DLCs für Hogwarts Legacy - Was könnte drin stecken?

Neben obligatorischen neuen Quests, Klamotten und zusätzlichen Zaubersprüchen gibt es mehrere Ideen für umfangreichere Inhalte, die via DLC ins Spiel finden könnten.

Viele Fans dürften sich sicherlich den zauberhaften Teamsport Quidditch wünschen, der im Zuge eines DLCs hinzugefügt werden könnte. Ähnlich wie das Unterwasserspiel Blitzball aus Final Fantasy 10 könnte Quidditch in Hogwarts Legacy als Mix aus Sportspiel und RPG implementiert werden. Am besten wäre es dann natürlich, wenn wir unsere Teammitglieder sogar aufleveln und neue Fähigkeiten für sie freischalten könnten.

Möglicherweise können wir in einer möglichen Erweiterung sogar ein komplett neues Gebiet erkunden. Zum Beispiel eine andere Schule als Hogwarts – oder zumindest ein kleines Teilgebiet, mit dem Avalanche und Warner abklopfen könnten, ob Fans überhaupt Interesse haben, eine andere Zaubereischule als Hogwarts zu erkunden. Vielleicht geht's ja nach Durmstrang?

Das Harry Potter-Universum ist reichhaltig, Möglichkeiten für weitere Hogwarts Legacy-Inhalte gibt es also viele. Verratet uns in den Kommentaren gerne, was ihr euch für einen möglichen DLC wünscht!

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy 2 - Auch ein Sequel ist möglich

Mit aktuell über 12 Millionen verkauften Exemplaren (via Gematsu) ist Hogwarts Legacy jetzt schon ein voller Erfolg. Dass uns irgendwann ein Nachfolger ins Haus stehen könnte, wäre alleine deshalb nicht verwunderlich.

In einem Interview gegenüber Variety ließ Warner Bros. die Hoffnung auf einen zweiten Teil des Zauberschulen-Abenteuers weiter wachsen: Dort bezeichnete das Unternehmen Hogwarts Legacy als "langfristiges Franchise", was darauf hindeutet, dass es nicht bei einem Spiel bleiben dürfte.

Was sollte ein Hogwarts Legacy-DLC eurer Meinung nach bieten?