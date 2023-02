Hogwarts Legacy 2 - Nachfolger so gut wie bestätigt

Die anhaltende Kontroverse rund um Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling kann den Erfolg von Hogwarts Legacy nicht schmälern. Vieles spricht dafür, dass Warner Bros. in Zukunft einen Nachfolger des Open World-Titels auf den Markt bringen wird.

Wie wahrscheinlich ist ein zweiter Teil von Hogwarts Legacy?

Was ist neu? Im Interview mit Variety teaste Warner Bros. Games-Präsident David Haddad am 16. Februar die Pläne des Unternehmens an. Warner sehe Hogwarts Legacy als "langfristiges Franchise" an, allerdings geht Haddad gegenüber Variety nicht näher darauf ein.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Was bedeutet das? Nichtsdestotrotz deutet die Aussage daraufhin, dass es wohl nicht bei einem Spiel bleiben dürfte und uns in Zukunft sehr wahrscheinlich ein Nachfolger zu Hogwarts Legacy ins Haus stehen wird.

Alleine der große Erfolg des Zauberei-Abenteuers spricht stark dafür, dass uns in Zukunft ein Nachfolger erwarten könnte. Direkt zum Early Access-Release am 7. Februar konnte das Spiel mit 1,3 Millionen Zuschauer*innen schon den Rekord des am meisten gestreamten Singleplayer-Spiels brechen (via Insider Gaming) und damit Cyberpunk 2077 (1,14 Millionen Zuschauende in 2020) auf den zweiten Platz verdrängen.

Hogwarts Legacy belegt auch in der zweiten Woche nach dem Release Platz 1 der Steam-Charts. In Großbritannien fielen die Verkaufszahlen des Spiels aus dem Potter-Universum sogar 80 Prozent höher aus als die von Elden Ring im gleichen Zeitraum (via Videogameschronicle). Und das ist schon eine Hausnummer, wenn wir bedenken, dass FromSoftwares Action-RPG aktuell 20 Millionen Verkäufe insgesamt verzeichnet (via Eurogamer).

Hier könnt ihr euch übrigens unser Testvideo ansehen:

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Wann erscheint Hogwarts Legacy für PS4, Xbox One und Nintendo Switch?

Bevor Hogwarts Legacy allerdings ein Sequel bekommt, stehen erst einmal die Versionen für die Last Gen-Konsolen an. Aktuell ist das Open World-Abenteuer auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC spielbar.

Apropos: In einer Umfrage wollen wir von euch wissen, auf welcher Plattform ihr Hogwarts Legacy zockt:

Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen am 4. April 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was wünscht ihr euch für den möglichen Nachfolger von Hogwarts Legacy? Was sollte das Sequel anders und besser machen?