Hogwarts Legacy-Entwickler geben ernüchternden Kommentar zu möglichen DLCs

Hogwarts Legacy ist in der letzten Woche erschienen und hat nicht nur in der namensgebenden Zauberschule, sondern auch in deren Umland jede Menge Aufgaben und Geheimnisse zu bieten. Wirklich langweilig dürfte es also derzeit noch den wenigsten sein, dennoch kommt bereits die Frage nach möglichen DLCs auf – schließlich bieten sich viele Elemente wie etwa Quidditch dafür an.

Und genau auf eben jene DLCs wurden jetzt auch die Entwickler von Avalanche Games angesprochen. Auf dem derzeit laufenden IGN Fan Fest kam die Frage nach den aktuellen Erweiterungsplänen für Hogwarts Legacy auf.

Und die etwas ernüchternde Antwort:

"das Studio hat derzeit keine Pläne, zusätzliche Inhalte für sein Wizarding World RPG zu veröffentlichen." https://twitter.com/IGN/status/1626710857509146624?s=20

Ein kleines Wörtchen macht Hoffnung

Wer also schon jetzt auf bald erscheinende Zusatzinhalte für Hogwarts Legacy gehofft hatte, dürfte enttäuscht werden. Eine komplette Absage an DLCs ist die Aussage aber natürlich nicht. Denn die Entwickler benutzen wohl bewusst das Wort "current", also "derzeit", um sich alle Möglichkeiten für die Zukunft offen zu halten. Auch wenn also es in den nächsten Monaten keine Erweiterungen für das Spiel geben sollte, muss das nicht bedeuten, dass das auch Ende 2023 oder Anfang 2024 so ist.

Zumal die ersten Verkaufszahlen bereits belegen, dass Hogwarts Legacy ein echter Erfolg zu sein scheint. Laut Chris Dring von GamesIndustry.biz hatte der Titel in Europa den größten Launch seit Red Dead Redemption 2 – außerhalb von FIFA und Call of Duty (via VGC). Gut möglich also, dass viele Spieler*innen in den kommenden Monaten bereits alles gesehen haben und nach neuem Futter für das Hogwarts-Spiel lechzen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: Langweilig wird es erstmal nicht

Aber wie bereits erwähnt: Auch ohne DLCs gibt es in der Zauberschule und seinem Umland erstmal genug zu erledigen und zu entdecken. So warten etwa 33 Demiguise-Statuen auf ihre Entdeckung, es gibt diverse Flüche zu lernen oder Schlüssel zu finden. Wenn ihr bei diesen Aufgaben Hilfe braucht, können wir euch unsere Guides dazu ans Herz legen.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen erst Anfang April, auf die Umsetzung für die Nintendo Switch lässt sogar noch länger auf sich warten. Dort könnt ihr erst ab Ende Juli in Hogwarts einziehen. Und wer weiß: Vielleicht gibt es bis dahin schon erfreulichere Nachrichten zu möglichen DLCs.

