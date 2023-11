'Sehr angenehme Überraschung': In Hogwarts Legacy bekommt ihr jetzt haufenweise Gratis-Geschenke im Spiel

Hogwarts Legacy überschüttet euch geradezu mit Geschenken und wir klären, wieso.

Die meisten Hogwarts Legacy-Fans dürften dieser Tage nicht schlecht staunen, wenn sie ihr Spiel starten. Egal, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid: Wenn ihr loslegen wollt, ploppen erst einmal ein paar Benachrichtigungen auf, die euch allerlei coole Items bescheren. Da fragen sich viele natürlich, womit sie das verdient haben und wir liefern die Antwort: Es handelt sich um ehemalige Twitch-Drops.

Hogwarts Legacy verteilt Geschenke: Ihr bekommt alle Items, die bisher nur Twitch-Drops waren und müsst nichts dafür tun

Darum geht's: Auf Reddit und Co wundern sich aktuell einige Hogwarts Legacy-Spieler*innen, wieso sie so viele Geschenke bekommen, obwohl sie eigentlich gerade gar nichts Spezielles abgeschlossen haben. Aber keine Sorge: Es handelt sich dabei um sämtliche Items, die bisher nur als Twitch-Drops verteilt wurden.

2:04 Hogwarts Legacy erscheint in wenigen Tagen für die Switch und so sieht es aus

Twitch-Drops für alle! Wirklich alle, die Hogwarts Legacy besitzen, bekommen jetzt die Items, die bisher nur als Twitch-Drops verfügbar waren. Es spielt auch keine Rolle, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Das sorgt natürlich für Begeisterung bei den Fans, die sich entsprechend über die "sehr angenehme Überraschung" freuen.

Das steckt alles drin:

Brille des Professors für Zauberkunst

Handschuhe des Professors für Zauberkunst

Outfit des Professors für Zauberkunst

Schal des Professors für Zauberkunst

Kufi mit Quaste des Professors für Zauberkunst

Umhang des Professors für Zauberkunst

Drachenaugenbrille mit silbernem Gestell

Gassenhut

Karmesinroter Blitzschal

Fliederfarbenes Ensemble

Merlins Umhang

Wieso gibt's das jetzt? Allem Anschein nach verteilt Warner Bros. zum Release der Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy diese Geschenke. Der Titel ist am 14. November endlich auch für die Nintendo-Konsole erschienen und das Update wurde am 13. November ausgerollt.

Das müsst ihr dafür machen: Nichts. Okay, ihr müsst eure Hogwarts Legacy-Version aktuell halten und online sein. Ihr braucht also das neueste Update für das Spiel. Aber sobald ihr das heruntergeladen und installiert habt (was in der Regel von allein passieren sollte), könnt ihr euch über einen warmen Geschenke-Regen freuen.

Habt ihr auch schon die vielen Geschenke bekommen und euch gewundert? Was daraus findet ihr am coolsten?