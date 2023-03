Hogwarts Legacy - Gamer-Pärchen verschwendet mehrere Stunden für eine Truhe und bekommt nur Schrott

Hogwarts Legacy ist eigentlich ein Spiel, das zum Erkunden einlädt. Wenn ihr euch in der Schule ganz genau umseht, könnt ihr haufenweise Geheimnisse und versteckte Details entdecken. Nur bei den physischen Belohnungen sieht es meistens eher mau aus.

Zwar könnt ihr viele Handbuchseiten für eure Sammlung entdecken, die Belohnungen aus den Truhen überall in der Spielwelt sind aber oftmals enttäuschend. Das mussten auch zwei Fans feststellen, die mehrere Stunden im Spiel gegrindet haben, um eine Kiste auf Stufe drei öffnen zu können.

2 Stunden und 33 Demiguise-Statuen später: Eine Kiste voller Schrott

Auf Reddit erzählt das Pärchen von seiner enttäuschenden Odyssee: Im Gemeinschaftsraum von Slytherin befindet sich nämlich eine mysteriöse Truhe, die gut hinter einer der Statuen versteckt ist. Allerdings lässt sie sich nicht einfach öffnen, sondern ist mit einem Schloss auf Stufe drei verschlossen.

Also verbrachte das Paar zwei Stunden am Stück damit, alle 33 Demiguise-Statuen in Hogwarts Legacy ausfindig zu machen, um den Alohomora-Zauber auf die benötigte Stufe zu leveln. Als sie die mysteriöse Kiste dann endlich öffnen konnten, war die Enttäuschung groß: Statt eines coolen, neuen Outfits lagen darin nur ein Paar brauner Lederhandschuhe.

Um diese Truhe zu öffnen braucht es viel Arbeit - gutes Loot ist dabei nicht garantiert.

Mit dieser Geschichte sind die beiden Fans nicht allein. Welche Kleidung ihr in den Truhen in der Spielwelt findet, ist nämlich fast immer komplett zufällig. Es ist also nahezu unmöglich, nach bestimmten Ausrüstungsgegenständen zu suchen, wenn ihr nicht gerade das Quidditch-Set bekommen wollt.

Das ist natürlich besonders bitter, wenn Spieler*innen hier mehrere Stunden investieren, um eine Truhe zu öffnen, deren Wert nicht einmal über dem einer normalen Kiste liegt. Lediglich die riesigen Truhen, die euer Charakter mit beiden Händen öffnen muss, enthalten zumindest garantiert legendäre Ausrüstung.

Fans haben Besserungsvorschläge

Auch in den Kommentaren unter dem Reddit-Post beschweren sich viele Fans über das Loot-System von Hogwarts Legacy und fordern sogar eine komplette Überarbeitung. Besonders die Höhlen in der Spielwelt stoßen auf viel Kritik. Um sie zu öffnen, müsst ihr erst ein Rätsel lösen, nur um dann häufig nutzlose Ausrüstung zu bekommen - ein nerviger Zeitfresser.

Dabei haben einige Fans sogar Vorschläge, wie es besser gehen könnte. User NervousPervis schlägt etwa ein Ghost of Tsushima-System vor, das seltene Ausrüstungssets als Belohnung lore-lastiger Nebenmissionen bringen würde.

User maplefoum dagegen wünscht sich schlicht weniger Truhen im Spiel, die dann aber auch ganz besondere Gegenstände wie den Unsichtbarkeitsumhang oder die Karte des Rumtreibers enthalten sollten.

Was haltet ihr von dem Lootsystem und wie würdet ihr es euch wünschen?