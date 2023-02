Hogwarts Legacy: So findet ihr alle 30 Demiguise-Statuen

Wenn ihr durch die Welt von Hogwarts Legacy schreitet, werden euch bestimmt die kleinen blauen Statuen aufgefallen sein, die in vielen Klassenzimmern herumstehen. Zu Beginn könnt ihr noch nichts mit ihnen Anfangen, doch sie werden im Spielverlauf zu einem wichtigen Sammelobjekt.

Die Demiguise-Statuen sind für Alohomora wichtig

Nachdem ihr innerhalb der Hauptquest die erste Prüfung absolviert habt, wird Mr. Moon an euch herantreten. Der Hausmeister von Hogwarts bittet euch, einem Komplott auf den Grund zu gehen.

Er vermutet, dass ihn jemand mit kleinen Demiguise-Statuen, die nur in der Nacht ihre wahre Form zeigen, in den Wahnsinn treiben will. Daher schickt er euch los sie zu suchen und gibt euch als Belohnung den Zauber “Alohomora”, mit dem ihr Schlösser öffnen könnt. Je mehr Monde ihr ihm bringt, desto stärker wird der Zauber.

Alohomora 2 bekommt ihr nach neun Monden, Alohomora 3 nach nochmal 13 Monden.

Obwohl es eigentlich 30 Demiguise zu entdecken gibt, müsst ihr selbst nur 22 finden. Die ersten findet ihr automatisch während der Quest für Mr. Moon “Der mondbesessene Hausmeister”. Aber sie zählen nicht zur Trophäe oder der Quest dazu.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Liste aller Demiguise-Statuen

Passt bei unserem Guide übrigens auf! Einige Demiguise lassen sich erst einsammeln, wenn ihr Alohomora zum ersten Mal aufgewertet habt und dadurch Stufe-2-Schlösser öffnen könnt. Daher haben wir die Schloss-Schwierigkeit bei allen Türen vermerkt.

Achtet auch immer darauf, nachts unterwegs zu sein. Tagsüber lassen sich die Monde nicht einsammeln. Solltet ihr doch eine Statue am helllichten Tag finden, könnt ihr die Tageszeit schnell im Kartenmenü ändern.

Statuen in Hogwarts (10 Demiguise)

Die Demiguise in der Schule selbst sind am schwierigsten zu finden, denn leider gibt es keine Karte zur Orientierung. Daher solltet ihr euch schon ein wenig in Hogwarts auskennen, um alle Monde finden zu können.

Astronomieflügel (1 / 3): Auf einer Kommode in Professor Figs Büro. Astronomieflügel (2 / 3): Vom Klassenzimmer für Zaubertränke aus müsst ihr die Treppe nach unten und das Schloss (Stufe 1) am Ende des Ganges knacken, dann durch die lange Bildergalerie und dort den kleinen Nebenraum öffnen (Stufe 2). Astronomieflügel (3 / 3): Folgt der Treppe zum Kerker hinunter an der großen Drachenstatue vorbei und öffnet im folgenden Gang die Tür links (Stufe 1). Das ist der Klassenraum für Muggelkunde. Bibliotheksanbau (1 / 3): In der verbotenen Abteilung der Bibliothek. Sie ist nach der Hauptmission frei zugänglich. Ihr müsst also nicht nochmal schleichen. Bibliotheksanbau (2 / 3): Im Klassenzimmer für Wahrsagen auf dem Schreibtisch von Professor Onai. Bibliotheksanbau (3 / 3): Reist zur Flohflamme des Versammlungshofs und geht durch die nahe Tür. Schaut leicht nach rechts und knackt die Tür zwischen zwei sprechenden Wasserspeiern (Stufe 2) Flügel des Glockenturms (1 / 2): In der Hütte, vor der der Tierwesen-Unterricht stattfindet (Stufe 1). Flügel des Glockenturms (2 / 2): Reist zur Mauer, wo auch die Flohflamme Nordausgang ist. In der Nähe befindet sich eine Treppe, die hinauf zum Wehrgang führt. Knackt die Tür darunter (Stufe 1). Die Große Halle (1 / 1): Knackt einen der Nebenräume (Stufe 1) direkt in der großen Halle. Südflügel (1 / 1): Knackt das Schloss der defekten Toilette (Stufe 1) und öffnet die mittlere Kabine. Der Demiguise ist im versteckten Raum dahinter.

Statuen in Hogsmeade (9 Demiguise)

Die meisten Demiguise hier sind in den Wohnhäusern versteckt, die ihr ansonsten eher nicht betretet.

Eberkopf: Geht hinter die Theke und dann in den Vorratsraum, wo der Demiguise auf ein paar Kisten steht. Wälzer und Schriftrollen: Auf einer Kommode im Nebenraum. Besenknechts Sonntagsstaat: Auf der Theke im Verkaufsraum. Drei Besen: In einem Zimmer im obersten Stockwerk (Stufe 1). Wohnhaus (1 / 5): Das Haus direkt rechts von J.Pippins Zaubertränke (Stufe 2). Wohnhaus (2 / 5): Ein Haus auf der linken Seite der Gasse vor dem Eberkopf (Stufe 2). Wohnhaus (3 / 5): Sucht im Nordosten des Dorfs nach der großen Wassermühle. Geht von da aus nach Süden zum zweiten Haus mit den Pflanzkübeln vor der Tür (Stufe 1). Wohnhaus (4 / 5): Haus gegenüber von Schnabel & Brut (Stufe 1). Wohnhaus (5 / 5): Haus östlich der Drei Besen (Stufe 1).

Statuen im Umland (11 Demiguise)

Wenn ihr schnell viele Monde braucht, dann ist das Umland eure beste Chance. Alle Demiguise sind hier recht leicht zu finden. In jedem der elf Dörfer ist genau eine Statue versteckt, die ihr leicht mit Revelio aufdecken könnt.

Pitt-Upon Ford: Gebäude nahe der Flohflamme. Upper Hogsfield: Das Gebäude mit dem Wasserrad (Stufe 1). Aranshire: Haus direkt neben der Flohflamme (Stufe 1) Lower Hogsfield: Gebäude direkt bei der Flohflamme. Brocburrow: Haus nördlich des Brunnens (Stufe 1). Keenbridge: Haus hinter der Händlerin (Stufe 1). Feldcroft: Haus östlich des Brunnens (Stufe 2). Irondale: Nördlich der Flohflamme im Gebäude neben Mrs. Twiddle. Marunween: Sucht nach einem Haus mit Kesseln vor der Tür. Bainburgh: Gebäude nördlich der Infotafeln (Stufe 2) Cragcroft: Haus hinter der Händlerin.

Weitere Guides für Hogwarts Legacy auf GamePro.de

Auf unserer Seite findet ihr noch viele weitere Tipps & Tricks zum Spiel:

Schaut also regelmäßig vorbei, falls ihr einmal nicht weiterkommt oder Fragen habt. Denn auch in den nächsten Tagen und Wochen versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zum Open World-Rollenspiel Hogwarts Legacy.