Hogwarts Legacy: Der Release für PS4 und Xbox One wurde schon wieder verschoben

Die PS4- und Xbox One-Versionen von Hogwarts Legacy lassen weiterhin auf sich warten.

Hogwarts Legacy feiert einen Erfolg nach dem nächsten, gerade mal zwei Wochen nach Release hat das Spiel bereits über 12 Millionen Exemplare verkauft - und dabei ist es noch nicht einmal für alle Plattformen erhältlich. Bislang ist das Spiel nämlich nur für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Spieler*innen auf Last Gen und Switch müssen sich weiterhin gedulden.

Für alle mit einer PS4 und Xbox One gibt es jetzt extra schlechte Nachrichten: Die Last Gen-Versionen des Open World Spiels wurden jetzt nämlich um einen weiteren Monat nach hinten verschoben.

Das ist der neue Release der PS4- und Xbox One-Version von Hogwarts Legacy:

Release: 5. Mai 2023

Als Grund für die Verschiebung gaben die Entwickler*innen auf Twitter an, dass man mehr Zeit benötige, um "das bestmögliche Erlebnis auf allen Plattformen" zu gewährleisten.

Ursprünglich sollten die Last Gen-Versionen eigentlich zusammen mit denen für PS5 und Xbox Series X/S bereits am 10. Februar 2023 erscheinen, bevor sie um zwei Monate nach hinten geschoben wurden. Anscheinend hat das Team also noch immer mit einigen Problemen auf PS4 und Xbox One zu kämpfen, die ausgemerzt werden müssen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Und die Nintendo Switch-Version?

Keine Sorge, zumindest am Veröffentlichungstermin der Version für die Nintendo Switch hat sich aktuell nichts geändert. Der Release von Hogwarts Legacy ist dort weiterhin planmäßig der 25. Juli 2023.

Was haltet ihr von der Verschiebung? Könnt ihr nicht länger warten oder ist euch wichtiger, dass das Spiel in einem möglichst fehlerfreien Zustand erscheint?