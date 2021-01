Hogwarts Legacy wurde verschoben & erscheint erst im nächsten Jahr

Dämpfer für alle, die sich auf Hogwarts Legacy freuen: Wie Warner Bros. und Entwickler Avalanche Software bekannt gegeben haben, wird sich der Release des Harry Potter-Spiels auf das Jahr 2022 verschieben. Ursprünglich hätte der Titel in diesem Jahr erscheinen sollen.

In dem auf Twitter veröffentlichten Statement heißt es:

"Die bestmögliche Erfahrung für die ganze Zauberwelt und Gaming-Fans ist für uns von größter Bedeutung, weswegen wir dem Spiel die Zeit geben, die es braucht."

Das ist Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ist ein echter Hoffnungsträger für Harry Potter-Fans, denn damit erwartet uns hoffentlich das Rollenspiel im Universum des Zauberers mit der markanten Blitznarbe, das wir uns schon so lange gewünscht haben. Zwar besitzt das Spiel die offizielle Lizenz, schickt uns jedoch in einer Zeit weit vor Hermine, Ron, Voldemort und Co. ins England des 19. Jahrhunderts. Wir können mit unserem selbst erstellen Charakter die Zauberschule Hogwarts und dessen Umgebung nach Herzenslust erkunden.

Alle wichtigen Infos zum Spiel gibt es in unserem Übersichtsvideo:

Was sagt ihr zur Verschiebung? Kommt sie für euch überraschend oder habt ihr damit gerechnet?