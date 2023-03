Hogwarts Legacy + Xbox Series S: Schnappt euch das günstige Bundle nur noch heute bei Amazon

In den Frühlingsangeboten gibt es die Xbox Series S unter anderem im Bundle mit Hogwarts Legacy günstig.

Nur noch bis Mitternacht könnt ihr euch in den Amazon Frühlingsangeboten die Xbox Series S im Bundle mit Hogwarts Legacy als Download-Code sichern. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 299,99€. Da das Spiel einzeln bei Amazon derzeit 66,67€ kosten würde, bleiben für die Konsole also nur noch 233,32€ übrig, was ein ziemlich guter Preis ist. Hier findet ihr das Angebot:

Falls ihr an Hogwarts Legacy kein Interesse habt, könnt ihr euch die Xbox Series S alternativ auch im Bundle mit dem gerade erst erschienenen Horror-Hit Resident Evil 4 oder einzeln in der Refurbished-Version für nur 199,99€ sichern:

Die Amazon Frühlingsangebote haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als nur die Xbox Series S. Unter anderem bekommt ihr 4K Smart TVs, Handys, Laptops, Controller und natürlich auch Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox günstiger. Die Deals gelten aber, wie gesagt, nur noch bis Mitternacht! Hier kommt ihr zur Übersicht:

Was bietet die Xbox Series S?

Die Xbox Series S verzichtet auf ein Disc-Laufwerk und ist auch nicht ganz so leistungsstark wie die Xbox Series X. Deshalb ist sie nur aufs Spielen in Auflösungen bis 1440p und nicht für 4K gedacht. Trotzdem laufen alle Spiele für die Series X natürlich auch auf der Series S. Da sie zudem sehr viel günstiger ist (die Xbox Series X liegt nach wie vor bei rund 500€) ist die Xbox Series S eine sehr gute Alternative für alle, die eine möglichst preiswerte Game-Pass-Maschine suchen oder eine günstige und kompakte Zweitkonsole haben möchten.

Wie gut ist Hogwarts Legacy?

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Kurz gesagt: sehr gut. Für Harry-Potter-Fans ist Hogwarts Legacy ohnehin schon deshalb ein muss, weil sie hier die liebevoll nachgebaute Zauberschule bis ins kleinste Detail selbst erkunden können. Aber auch alle jene, die sich für die Vorlage gar nicht so sehr interessieren, bekommen hier ein tolles Open-World-Spiel, das sich sowohl durch sein spannendes Kampfsystem als auch durch seine fantasievolle Spielwelt wohltuend von der Masse anderer Genrevertreter abhebt. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro Test: